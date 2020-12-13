У Франції у місті Антоні неподалік від Парижа озброєний чоловік напав на перехожих. Внаслідок інциденту 3 людей отримали серйозні травми.

У поліції вже виключили імовірність теракту. Про це повідомляє Figaro. Актуально Невідомі атакували мечеть у Франції: ворота протаранили на авто Що ще відомо про напад Жертв внаслідок нападу, на щастя, немає. Інцидент не має кримінального характеру. Правоохоронці повідомили, що нападник страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу. Постраждалі наразі перебувають у лікарні. Вони отримали удари ножем по спині, лопатках і тулубу. Зверніть увагу! Восеніи2020 року Францію сколихнула низка терактів. У країні оголосили підвищений рівень терористичної безпеки. Президент Еммануель Макрон оголосив терористам війну. Детальніше читайте тут.