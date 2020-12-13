У Франції чоловік із ножем напав на перехожих: є постраждалі
У Франції у місті Антоні неподалік від Парижа озброєний чоловік напав на перехожих. Внаслідок інциденту 3 людей отримали серйозні травми.
У поліції вже виключили імовірність теракту. Про це повідомляє Figaro.
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Що ще відомо про напад
- Жертв внаслідок нападу, на щастя, немає.
- Інцидент не має кримінального характеру.
- Правоохоронці повідомили, що нападник страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу.
- Постраждалі наразі перебувають у лікарні.
- Вони отримали удари ножем по спині, лопатках і тулубу.
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