Застосували сльозогінний газ: у Франції поліція демонтувала наметовий табір мігрантів – фото
У передмісті Парижа 17 листопада поліція демонтувала масштабний наметовий табір мігрантів. Коли його мешканців намагалися розмістити у спеціальних автобусах, виникла тиснява. Щоб врегулювати ситуацію, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ.
Близько 2 тисяч людей мешкали у наметах поблизу виїзду на автотрасу. Про це повідомляє RFI.
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Наразі мігрантів тимчасово розмістили у паризькому районі Іле-де-Франс. Усі ексмешканці табору змушені будуть здати тест на коронавірус. Людей із позитивним результатом відправлять на ізоляцію.
За даними місцевих ЗМІ, серед мешканців табору є вихідці з Сомалі, Ефіопії та Судану. Левову частку мігрантів складають самотні чоловіки, однак у таборі мешкали також сім'ї з дітьми.
У поліції наголосили, що існування таких нелегальних таборів є неприпустимим.
Ця операція дозволить розмістити в спеціальні центри мігрантів, які мають право перебувати на території нашої країни, і вислати з Франції тих, хто перебувають тут незаконно,
– наголосили правоохоронці.
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