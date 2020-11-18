У передмісті Парижа 17 листопада поліція демонтувала масштабний наметовий табір мігрантів. Коли його мешканців намагалися розмістити у спеціальних автобусах, виникла тиснява. Щоб врегулювати ситуацію, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ.

Близько 2 тисяч людей мешкали у наметах поблизу виїзду на автотрасу. Про це повідомляє RFI.

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Наразі мігрантів тимчасово розмістили у паризькому районі Іле-де-Франс. Усі ексмешканці табору змушені будуть здати тест на коронавірус. Людей із позитивним результатом відправлять на ізоляцію.

За даними місцевих ЗМІ, серед мешканців табору є вихідці з Сомалі, Ефіопії та Судану. Левову частку мігрантів складають самотні чоловіки, однак у таборі мешкали також сім'ї з дітьми.

У поліції наголосили, що існування таких нелегальних таборів є неприпустимим.

Ця операція дозволить розмістити в спеціальні центри мігрантів, які мають право перебувати на території нашої країни, і вислати з Франції тих, хто перебувають тут незаконно,

– наголосили правоохоронці.

Début de l'opération de démantèlement d'un campement à #SaintDenis avec @prefpolice et @Prefet75_IDF.



Les occupants seront mis à l'abri, pour garantir la sécurité et la salubrité de tous, notamment face à la #COVID19. pic.twitter.com/nPaZCaaVhh — Préfet de la Seine-Saint-Denis (@Prefet93) November 17, 2020