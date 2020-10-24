Студентку з Франції засудили до умовного терміну через коментар у мережі. У ньому дівчина виправдовувала вбивство вчителя Самуеля Петі через карикатуру та підтримувала рідних убивці.

Під час судового засідання дівчина попросила вибачення і визнала, що скоїла помилку. Про це мовиться у повідомленні L'Est Republicain.

Зауважте Чеченець обезголовив вчителя у Франції: кілька тисяч вийшли на акцію в Парижі – фото, відео

Студентка розповіла, що писала коментар під враженням від критичного відео батька одного з учнів Петі, який обурювався, що на уроках показують карикатури на пророка Мухаммеда.

Я проти того, що написала. Я не хотіла підбурювати інших людей до ненависті... Коли я зрозуміла свою помилку, то самостійно все видалила. Я не знаю, що зі мною сталося. Мене так не виховували,

– зізналася дівчина.

Правоохоронці вилучили та дослідили комп'ютер і смартфон студентки, проте не виявили жодних зв'язків із терористами. Прокурори висловили сподівання, що у дівчини був момент божевілля.

Суд також зобов'язав студентку за свої гроші пройти курс громадянської поведінки, на якому розкажуть про цінності французького суспільства.

Вбивство Самуеля Петі: деталі