У Франції хочуть заборонити поширювати фото з поліцією: люди вийшли на протест – відео
У Франції 17 листопада люди влаштували протести. Французи обурились, що влада хоче заборонити поширювати фото, де видно обличчя правоохоронців.
Мітинги влаштували у Парижі та інших містах. Про це повідомляє Le Figaro.
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Перед Національною асамблеєю у Парижі зібрались кілька сотень людей. Зокрема, профспілки, ЗМІ та правозахисники. Однак пізніше протести переросли у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.
У Тулузі на вулиці вийшли близько 1300 людей. Було багато учасників руху "жовтих жилетів". Проти них теж застосували сльозогінний газ.
В інших містах також відбувались протести, однак – без інцидентів. Наприклад, у Ліоні, Марселі, Гренболі.
У чому справа
- Французи протестують проти законопроєкту, який забороняє поширювати фото з правоохоронцями, якщо їх можна впізнати. Автори проєкту переконують, що поширення фото створюють ризики для "фізичної та психічної недоторканості" правоохоронців.
- Однак французи зауважують, що закон перешкоджатиме людям, зокрема, журналістам знімати дії поліції під час протестів. Також через заборону не можна буде контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.
- Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен наголошував, що не заборонятимуть знімати поліцію під час виконання обов’язків. Однак, за його словами, у ЗМІ та соцмережах обличчя правоохоронців потрібно буде розмити.
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