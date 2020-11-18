У Франції 17 листопада люди влаштували протести. Французи обурились, що влада хоче заборонити поширювати фото, де видно обличчя правоохоронців.

Мітинги влаштували у Парижі та інших містах. Про це повідомляє Le Figaro.

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Перед Національною асамблеєю у Парижі зібрались кілька сотень людей. Зокрема, профспілки, ЗМІ та правозахисники. Однак пізніше протести переросли у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.

У Тулузі на вулиці вийшли близько 1300 людей. Було багато учасників руху "жовтих жилетів". Проти них теж застосували сльозогінний газ.

В інших містах також відбувались протести, однак – без інцидентів. Наприклад, у Ліоні, Марселі, Гренболі.

У чому справа

Французи протестують проти законопроєкту, який забороняє поширювати фото з правоохоронцями, якщо їх можна впізнати. Автори проєкту переконують, що поширення фото створюють ризики для "фізичної та психічної недоторканості" правоохоронців.

Однак французи зауважують, що закон перешкоджатиме людям, зокрема, журналістам знімати дії поліції під час протестів. Також через заборону не можна буде контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен наголошував, що не заборонятимуть знімати поліцію під час виконання обов’язків. Однак, за його словами, у ЗМІ та соцмережах обличчя правоохоронців потрібно буде розмити.

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[ THREAD VIDÉO ] #GiletsJaunes et #LoiSecuriteGlobale - Pour l'anniversaire des "gilets jaunes", les #BRAVM se préparent gare #Montparnasse. Un cortège est annoncé jusqu'à l'Assemblée où doivent manifester les opposants à la #PPLSecuriteGlobale à 18h pic.twitter.com/djRh8MOcyb — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020