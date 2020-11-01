У французькому місті Монпельє 1 листопада відбулася перестрілка. Наразі відомо про 1 постраждалого. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Деталі перестрілки

Серія пострілів пролунала у районі Ла-Пайлад. Про це мовиться у повідомленні France Blue.

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За даними поліції, перестрілка відбулася між двома злочинними угрупуваннями, які конкурують між собою. Стріляли з пістолетів, однак на місці події правоохоронці також знайшли гільзи від автоматичної зброї.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждалий, імовірно, теж був причетним до перестрілки. Можливо, він входить до одного з угрупувань.

Мер Монпельє Міхаель Делафосс вже прокоментував перестрілку.

Я рішуче засуджую огидні дії тих, хто хоче нав'язати свій закон. Цьому неймовірному насильству ніколи не буде місця в нашому суспільстві, ми – єдині,

– заявив Делафосс.

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Що каже поліція

Місцеві правоохоронці дуже стурбовані ситуацію у Монпельє. У профспілці місцевої поліції "Альянс 34" розповіли, що злочинці вже не соромляться з'ясовувати свої стосунки серед білого дня у центральних кварталах.

Поліцейські наголосили: якщо не посилити роботу правоохоронних органів, Монпельє може стати одним із найбільш кримінальних міст Франції.