Відмова від звичних святкувань на Різдво може суттєво вплинути на статистику хворих на коронавірус та врятувати Париж від масштабного сплеску COVID-19. Нещодавно один із провідних медиків Парижа Жюльєн Ленгле висловив занепокоєння через те, що влада ігнорує обмежувальні заходи у передчасі новорічних свят.

Лікар переконаний, що усі традиційні масові заходи, що раніше проводили у Парижі, мають бути скасовані. Це може спричинити великий приріст хворих на коронавірус. Про це Ленгле розповів в ефірі RMC Radio, повідомляє BFM TV.

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На думку Ленгле, різдвяні та новорічні вечірки, які щороку проходять у Франції, безсумнівно стануть "гігантським кластером, який може бути біля витоків потенційної нової третьої хвилі".

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Наразі лікарні у Франції завантажені на 85%, що дорівнює близько 4 тисячам пацієнтів.

Загалом за останні 2 тижні на коронавірус у Франції захворіли 648 814 людей, померли – 5 969.

Після впровадження локдауну у країні досягли антирекорду у 86 852 тисячі хворих за добу. Після цього статистика пішла на спад.

За добу 9 листопада підтвердили інфікування в 20 155 людей.

Зверніть увагу! 30 жовтня Франція ввела загальнонаціональний локдаун. До 1 грудня закрилися бари, ресторани і частина магазинів.

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