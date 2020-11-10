Через коронавірус у Франції можуть скасувати святкування Різдва
Відмова від звичних святкувань на Різдво може суттєво вплинути на статистику хворих на коронавірус та врятувати Париж від масштабного сплеску COVID-19. Нещодавно один із провідних медиків Парижа Жюльєн Ленгле висловив занепокоєння через те, що влада ігнорує обмежувальні заходи у передчасі новорічних свят.
Лікар переконаний, що усі традиційні масові заходи, що раніше проводили у Парижі, мають бути скасовані. Це може спричинити великий приріст хворих на коронавірус. Про це Ленгле розповів в ефірі RMC Radio, повідомляє BFM TV.
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На думку Ленгле, різдвяні та новорічні вечірки, які щороку проходять у Франції, безсумнівно стануть "гігантським кластером, який може бути біля витоків потенційної нової третьої хвилі".
Яка ситуація з коронавірусом і карантином у Франції
- Наразі лікарні у Франції завантажені на 85%, що дорівнює близько 4 тисячам пацієнтів.
- Загалом за останні 2 тижні на коронавірус у Франції захворіли 648 814 людей, померли – 5 969.
- Після впровадження локдауну у країні досягли антирекорду у 86 852 тисячі хворих за добу. Після цього статистика пішла на спад.
- За добу 9 листопада підтвердили інфікування в 20 155 людей.
Як святкуватимуть Різдво у світі в умовах пандемії
- Більшість країн світу готуються до скасування масових заходів на Новий рік на загальнодержавному рівні.
- Німеччина, Швеція та Італія вже офіційно заявили про відмову від Різдвяних ярмарків та новорічних вечірок.
- Чехія, Фінляндія та країни Балтії поки що не робили жодних заяв щодо остаточних заборон. Водночас влада готує своїх громадян до жорстких обмежень, якщо рівень захворюваності буде зростати.
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