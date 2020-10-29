Через низку нападів на людей, які прокотилися Францією 29 жовтня, в країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози. Крім того, Президент Франції Еммануель Макрон скликає на 30 жовтня Раду національної оборони.

Максимальний рівень терористичної загрози у Франції: що відомо

Про те, що у Франції план протидії тероризму Vigipirate посили до рівня "екстреної атаки", повідомив премєр-міністр країни Жан Кастекс. Його заяву під час виступу на Національних зборах передає BFMTV.

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Посадовець, зокрема, назвав напад в Ніцці варварським. Він подякував поліцейським, які затримали нападника.

Відповідь уряду буде твердою, негайною та безжальною. План буде доведено до максимального рівня по всій країні,

– наголосив Кастекс.

Він також розповів, що очільник держави Еммануель Макрон вранці 30 жовтня скличе Раду безпеки.

Що передбачає план Vigipirate

Він має три рівні: найнижчий "пильність", другий – "ризик атаки", коли загроза є високою, та найвищий – "атака".

Останній можуть активувати у разі неминучої загрози терористичного акту або відразу після нападу.

Зауважимо, що після нещодавнього гучного вбивства чеченцем учителя історії під Парижем влада план Vigipirate не запроваджувала. Однак, 29 жовтня стався не один, а аж три напади на французів, два з яких безпосередньо в самі Франції.

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