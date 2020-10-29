У Франції оголосили максимальну терористичну загрозу
Через низку нападів на людей, які прокотилися Францією 29 жовтня, в країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози. Крім того, Президент Франції Еммануель Макрон скликає на 30 жовтня Раду національної оборони.
Максимальний рівень терористичної загрози у Франції: що відомо
Про те, що у Франції план протидії тероризму Vigipirate посили до рівня "екстреної атаки", повідомив премєр-міністр країни Жан Кастекс. Його заяву під час виступу на Національних зборах передає BFMTV.
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Посадовець, зокрема, назвав напад в Ніцці варварським. Він подякував поліцейським, які затримали нападника.
Відповідь уряду буде твердою, негайною та безжальною. План буде доведено до максимального рівня по всій країні,
– наголосив Кастекс.
Він також розповів, що очільник держави Еммануель Макрон вранці 30 жовтня скличе Раду безпеки.
Що передбачає план Vigipirate
- Він має три рівні: найнижчий "пильність", другий – "ризик атаки", коли загроза є високою, та найвищий – "атака".
- Останній можуть активувати у разі неминучої загрози терористичного акту або відразу після нападу.
- Зауважимо, що після нещодавнього гучного вбивства чеченцем учителя історії під Парижем влада план Vigipirate не запроваджувала. Однак, 29 жовтня стався не один, а аж три напади на французів, два з яких безпосередньо в самі Франції.
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Основне про напади щодо Франції 29 жовтня
- Уранці в приміщенні церкви Нотр-Дам у Ніцці чоловік із ножем атакував людей, вигукуючи ісламські релігійні гасла, зокрема "Аллах акбар". Поліція зловмисника затримала. Жертвами нападу стали три людини, також є багато поранених. Справою займається антитерористичний комітет французької прокуратури.
- Пізніше в іншому французькому місті – Авіньйон – чоловік із ножем намагався напасти на поліцейських. Він також вигукував "Аллах акбар!" і погрожував співробітникам поліції. Правоохоронці нападника ліквідували.
- Третій напад стався у Саудівській Аравії та був спрямованим на консульство Франції. Також напад скоїв озброєний ножем чоловік. У результаті постраждав лише охоронець дипустанови. А нападника затримала місцева поліція.