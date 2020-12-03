Катери для українських прикордонників: у Франції почали будівництво
У Франції почали будівництво катерів для Державної прикордонної служби України. Воно проходить в рамках договору між обома країнами з посилення морської безпеки.
Корпуси суден вже готові на 30 – 50%. Про це заявив Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.
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У повідомленні вказано, що вже через 3 роки українські прикордонники отримають 20 катерів для охорони кордону та протидії диверсійно-розвідувальним групам. Водночас 5 суден виготовлять в Україні.
За даними пресслужби, будівництво катерів є важливим кроком для забезпечення інтересів України в Азово-Чорноморському басейні.
Сторони фактично переходять до практичної роботи з будівництва катерів,
– повідомили у МВС.
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Навесні 2021 року українські експерти вирушать у місто Ле-Сабль-д’Олонн, щоб забезпечити безперервне будівництво катерів для прикордонників.
Будівництво катерів / Фото МВС
У МВС зазначили, що наразі Україна та Франція розглядають можливість укомплектувати прикордонні катери обладнанням та іншими засобами, які необхідні для охорони морських рубежів.
Також у пресслужбі повідомили, що вже оговорюють питання про навчання технічного персоналу та команд катерів.
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