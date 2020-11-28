Поліцейські у Франції жорстоко побили темношкірого музичного продюсера Мішеля Зеклера. Інцидент трапився в столичній квартирі, яка була студією чоловіка. Причиною начебто стало те, що він був на вулиці без маски.

На побиття вже відреагувала влада країни. Та висловились, що інцидент "неприпустимий" та "ганебний", повідомляє BBC.

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Як відбувалось побиття

Жорстоке побиття зафіксували камери спостереження. На відео видно, як 3 поліцейських зайшли до музичної студії продюсера. Вони намагалися затримати Мішеля Зеклера, однак почали раптово його бити руками, ногами і кийками.

У студії були й інші люди. Вони виштовхували правоохоронців за двері. Через це поліція застосувала світлошумову і димову гранати.

За словами Зеклера, його не лише били, але й неодноразово лаяли через расову ворожнечу.

Камери спостереження зафіксували побиття: відео

Розпочали розслідування проти поліцейських

Спочатку затримали Зеклера й звинуватили його у насильстві та протистоянні арешту. Згодом прокурори зняли звинувачення та розпочали розслідування проти поліцейських. Їх вже допитали 27 листопада.

Правоохоронців тимчасово відсторонили від служби.

Як відреагував президент Франції

Президент Франції Еммануель Макрон одразу після розголосу інциденту заявив, що обурений діями поліції.

Це неприпустимо, для нас всіх це ганьба. У Франції не повинно бути насильства чи жорстокості, і неважливо, хто його проявляє,

– написав він у твітері.

Він додав, що у Франції не можуть миритися з ненавистю і расизмом. В країні терміново розроблять заходи, які допоможуть відновити довіру до поліції.

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Як пояснили інцидент у поліції

Там зазначили, що офіцери намагалися затримати продюсера через відсутність маски. Однак той нібито сам зайшов до студії. Французькі видання повідомили, що Зеклер підтвердив факт, що порушив карантинні обмеження. Він дійсно хотів зайти в студію, щоб уникнути штрафу.