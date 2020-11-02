Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив підтримку рішучості Володимира Зеленського в подоланні кризи щодо КСУ. Дмитро Кулеба запевнив французького колегу, що уряд та президент роблять усе, аби захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з французьким главою МЗС Жан-Івом Ле Дріаном. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Кулеба розповів Дріану про "руйнівні наслідки рішення Конституційного Суду України" для антикорупційних реформ. А також запевнив французького дипломата, що президент та уряд "рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури й інші реформи".

Водночас Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, з якою президент Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації,

– йдеться у повідомленні МЗС.

До слова, Кулеба також запросив Дріана взяти участь у роботі Кримської платформи – міжнародного формату, який консолідує зусилля міжнародної спільноти з деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації.

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