У Франції прокоментували дії Зеленського у відповідь на рішення КСУ
Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив підтримку рішучості Володимира Зеленського в подоланні кризи щодо КСУ. Дмитро Кулеба запевнив французького колегу, що уряд та президент роблять усе, аби захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури в Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з французьким главою МЗС Жан-Івом Ле Дріаном. Про це повідомляє пресслужба відомства.
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Кулеба розповів Дріану про "руйнівні наслідки рішення Конституційного Суду України" для антикорупційних реформ. А також запевнив французького дипломата, що президент та уряд "рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури й інші реформи".
Водночас Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, з якою президент Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації,
– йдеться у повідомленні МЗС.
До слова, Кулеба також запросив Дріана взяти участь у роботі Кримської платформи – міжнародного формату, який консолідує зусилля міжнародної спільноти з деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації.
Скандальне рішення КСУ та законопроєкт Зеленського: основне
- 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Тобто скасував систему е-декларування.
- У відповідь Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного Суду. А також визнати його рішення про декларування "нікчемним" та таким, що не має правових наслідків.
- В ЄС висловили стурбованість таким рішення КСУ та застерегли Україну від повернення у минуле.
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