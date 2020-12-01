Майже 50 тисяч людей вийшли на вулиці Парижа на знак протесту проти закону глобальної безпеки. Демонстрації відбулися також на вулицях інших французьких міст.

За підрахунками організаторів, всією Франції протестували близько пів мільйона людей. Мирна акція дуже швидко переросла у погроми та сутички з поліцією. Більше про це читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Що відбулось

Демонстранти підпалювали автівки та закидували поліціянтів камінням і петардами. Правоохоронці у відповідь застосовували:

сльозогінний газ;

світлошумові гранати;

водомети.

Протестувальники намагалися звести барикади, однак безрезультатно. За даними міністерства внутрішніх справ, затримали з пів сотні демонстрантів та приблизно 100 правоохоронців зазнали поранень.



Протести у Франції / Фото EPA

Чим незадоволена громада

Найбільше мітингувальників обурила стаття нового закону, яка передбачає санкції за публікацію матеріалів, що допомагають ідентифікувати правоохоронців. Поліцейські профспілки, які й просували спірну статтю, ствердили, що поширення відповідних світлин порушує фізичну та психологічну недоторканість полісменів.

За порушення закону передбачається штраф у розмірі 45 тисяч євро або до 1 року ув'язнення.

Бути поліціянтом непросто, вони постійно знаходяться під вогнем критики. Дуже важко не реагувати на провокації, але існує професійна етика та абсолютна більшість наших правоохоронців чудово виконує свою роботу навіть у складних умова,

– зазначив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.

Порушення свободи слова

Громадськість вважає подібні рішення – загрозою діяльності ЗМІ та порушенням свободи слова. Мовляв, відтепер забороняється перевіряти, чи не перевищила поліція свої повноваження під час затримання.



На вулиці Парижа вийшли протестувальники / Фото Associated Press

Ба більше, нещодавно поліціянти жорстко побили темношкірого музичного продюсера. Інцидент додав аргументів проти впровадження нового закону. З критикою стикнулося також положення, відповідно до якого, журналісти мають заздалегідь реєструватися для висвітлення протестних акцій.

28 листопада у Франції спалахнули масові протести через законопроєкт "Про глобальну безпеку". Більше про це читайте тут.

Головний редактор Le Monde Люк Броннер відзначив: "Вже є закони, які захищають держслужбовців та поліціянтів, і це правильно. Тому що поліція виконує дуже важливу роботу. Але тут мовиться про обмеження громадян та журналістів фіксувати насильство з боку правоохоронців, коли воно дійсно трапляється".

Нападки на законну діяльність

Наразі закон ухвалили у першому читанні. Опозиція вимагає, щоб президент Емануель Макрон відізвав документ. Напередодні запропонували створити комісію для редагування 24 статті. Однак розгнівані парламентарі назвали це нападками на свою законну діяльність. Втім очікується, що до кінця 2020 року конфлікт між поліцією та ЗМІ розв'яжуть.

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