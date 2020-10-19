Слідчі затримали одразу чотирьох учнів у справі про обезголовлення вчителя Самюеля Паті у передмісті Парижа. Загалом кількість затриманих досягла 15-ти.

У Сорбонні проведуть національну траурну церемонію

Нещодавно під варту потрапили ще 5 осіб, з них 4 – ще школярі. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

До теми Макрон заявив, що ісламісти у Франції не спатимуть спокійно

21 жовтня у Сорбонні проведуть національну траурну церемонію, присвячену загиблому викладачеві. З родиною Паті зустрівся у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон.

Зверніть увагу! Після вбивства Паті з Франції можуть вислати понад 230 радикальних ісламістів. У них немає документів для проживання в країні.

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