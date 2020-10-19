У Франції у резонансній справі про вбивство учителя затримали школярів, – ЗМІ
Слідчі затримали одразу чотирьох учнів у справі про обезголовлення вчителя Самюеля Паті у передмісті Парижа. Загалом кількість затриманих досягла 15-ти.
У Сорбонні проведуть національну траурну церемонію
Нещодавно під варту потрапили ще 5 осіб, з них 4 – ще школярі. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.
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21 жовтня у Сорбонні проведуть національну траурну церемонію, присвячену загиблому викладачеві. З родиною Паті зустрівся у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон.
Головне про вбивство Самюеля Паті:
- 18-річний чоловік чеченського походження 16 жовтня вбив викладача історії та географії Самюеля Паті.
- Нападник обезголовив свою жертву, згодом його застрелила поліція.
- Ймовірною причиною злочину стало те, що Паті показував на уроці карикатури на пророка Мохаммеда.
- Вбивця не вчився у навчальному закладі, де працював Паті. Перед нападом зловмисник попросив вказати на викладача.
- Нападником виявився Абдулак Анзоров. Він народився у Москві, проте у статусі біженця вже 12 років проживав у Франції.