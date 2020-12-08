У Франції серйозний спалах пташиного грипу на качиній фермі
На південному заході Франції на качиній фермі зафіксували спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8. Заразилися ним приблизно 6 тисяч птахів.
Про спалах пташиного грипу у Франції інформує Міністерство сільського господарства, повідомляє The Edge Markets.
До теми Під Миколаєвом спалахнув пташиний грип: у деяких селах посилили карантин
Національна референс-лабораторія ANSES підтвердила 8 грудня зараження 6 000 качок вірусом H5N8,
– йдеться у повідомленні.
Ця ферма розташована у муніципалітеті Бенесс-Маремне (регіон Ландес).
Напередодні на ній створили зону безпеки, яка передбачає
- додатковий моніторинг;
- заборону на переміщення птиці;
- додаткові санітарні заходи.
Крім того, у міністерстві зазначають, що всі качки на фермі були відбраковані.
Де ще виявили випадки зараження пташиним грипом H5N8
- у птахів, що продаються в 3 зоомагазинах;
- ще 3 диких лебеді та 1 дикого гусака знайшли мертвими минулого тижня.
У відомстві наголошують, що цей пташиний грип не може передаватися через вживання в їжу продуктів птахівництва. Вірус H5N8 ніколи не діагностували у людей.
Що таке пташиний грип?Це різновид грипу, який вражає птахів (особливо курей та індичок), а також деякі види ссавців. Люди можуть заразитися пташиним грипом під час тісного контакту з хворими домашніми птицями – під час нагляду за ними, забою або обробки.
Поділитися новиною