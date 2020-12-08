На південному заході Франції на качиній фермі зафіксували спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8. Заразилися ним приблизно 6 тисяч птахів.

Про спалах пташиного грипу у Франції інформує Міністерство сільського господарства, повідомляє The Edge Markets.

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Національна референс-лабораторія ANSES підтвердила 8 грудня зараження 6 000 качок вірусом H5N8,

– йдеться у повідомленні.

Ця ферма розташована у муніципалітеті Бенесс-Маремне (регіон Ландес).

Напередодні на ній створили зону безпеки, яка передбачає

додатковий моніторинг;

заборону на переміщення птиці;

додаткові санітарні заходи.

Крім того, у міністерстві зазначають, що всі качки на фермі були відбраковані.

Де ще виявили випадки зараження пташиним грипом H5N8

у птахів, що продаються в 3 зоомагазинах;

ще 3 диких лебеді та 1 дикого гусака знайшли мертвими минулого тижня.

У відомстві наголошують, що цей пташиний грип не може передаватися через вживання в їжу продуктів птахівництва. Вірус H5N8 ніколи не діагностували у людей.

Зверніть увагу! У Північному Йоркширі в Англії доведеться знищити 10,5 тисячі індиків. У них також виявили пташиний грип штаму H5N8.