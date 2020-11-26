У Франції суд звинуватив ще 4 школярів у справі вбивства вчителя
У Франції суд звинуватив ще 4 школярів у справі щодо вбивства вчителя, який показував своїм учням карикатури на пророка Мухаммеда. Водночас 3 школярів нібито вказали підозрюваному у вбивстві на вчителя, коли останній виходив зі школи.
У співучасті в убивстві звинуватили школярів віком від 13 до 14 років. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє AFP.
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Деталі звинувачення
Слідчі повідомили, що за вказання підозрюваному у вбивстві на вчителя підлітки отримали декілька сотень євро. Одна з обвинувачених є дочкою особи, що поширила відео із критикою щодо вчителя.
За тиждень до вбивства батько школярки повідомив правоохоронцям про дискримінацію в школі. Мовиться про те, що вбитий вчитель нібито перед показом карикатур попросив вийти із класу мусульман.
Власну версію подій у класі школярка розповіла батькові, хоча вона не перебувала на уроці. Очевидці зазначили, що учитель пояснив дітям – вони можуть покинути клас, щоб не дивитися на малюнки із зображенням пророка.
Вбивство вчителя у Франції: коротко
- 16 жовтня у передмісті Парижа радикальний ісламіст обезголовив учителя Самюеля Паті. Причиною нібито був показ вчителем карикатур на пророка Мухаммеда під час уроку.
- Вбивця відмовився кинути зброю під час затримання – поліція Франції була змушена застрелити його.
- Президент Франції Еммануель Макрон назвав убивство вчителя "відвертим терактом ісламістів".
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