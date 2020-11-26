У Франції суд звинуватив ще 4 школярів у справі щодо вбивства вчителя, який показував своїм учням карикатури на пророка Мухаммеда. Водночас 3 школярів нібито вказали підозрюваному у вбивстві на вчителя, коли останній виходив зі школи.

У співучасті в убивстві звинуватили школярів віком від 13 до 14 років. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє AFP.

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Деталі звинувачення

Слідчі повідомили, що за вказання підозрюваному у вбивстві на вчителя підлітки отримали декілька сотень євро. Одна з обвинувачених є дочкою особи, що поширила відео із критикою щодо вчителя.

За тиждень до вбивства батько школярки повідомив правоохоронцям про дискримінацію в школі. Мовиться про те, що вбитий вчитель нібито перед показом карикатур попросив вийти із класу мусульман.

Власну версію подій у класі школярка розповіла батькові, хоча вона не перебувала на уроці. Очевидці зазначили, що учитель пояснив дітям – вони можуть покинути клас, щоб не дивитися на малюнки із зображенням пророка.

Зверніть увагу! Відповідних підлітків відпустили під судовий нагляд після висунення звинувачень. Наразі у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті у Парижі фігурують 14 осіб.

Вбивство вчителя у Франції: коротко