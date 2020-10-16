Поблизу Парижа чоловік обезголовив вчителя історії ножем. Нападника застрелила поліція. Антитерористичне переслідування взялося за розслідування.

Жорстоке вбивство відбулося через те, що професор показував дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Про це повідомили у виданні Le Parisien.

Зверніть увагу Вбила свою новонароджену дитину: у Львові студентку звільнили від покарання

Що відбулося?

Інцидент стався у місті Конфлан-Сент-Оноріон, що у Франції, приблизно о 17:00. Поліцейських викликали свідки. Коли вони приїхали на місце нападу, то побачили вчителя з відрізаною головою та невідомого чоловіка з кухонним ножем у руках. Той спробував втекти. Але його застрелили, бо він відмовився кинути зброю.

Ймовірна причина нападу

Убитий вчитель показував карикатури на пророка Мухаммеда із журналу Charlie Hebdo та проводив урок про свободу слова.



Карикатури із журналу / Фото Charlie Hebdo



Обкладинка видання / Фото Charlie Hebdo

Довідка. Charlie Hebdo – французька щотижнева сатирична газета, що публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти. Газета сповідує ліві політичні погляди, висміює політиків, ультраправих та релігійні групи.

Що відомо про підозрюваного?

Кажуть, що зловмисником був 18-річний хлопець чеченського походження, а не мешканець Алжиру 1972 року народження, як спочатку оголошувалося.

До розслідування вбивства долучили Національну антитерористичну прокуратуру Франції.