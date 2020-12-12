Оце так пощастило: у Франції виграли рекордний для Європи джекпот – яка його сума
У Франції зірвали джекпот у 200 мільйонів євро. Цей виграш – найбільший в історії усіх європейських лотерей. Задля того, аби стати мільйонером, щасливцю вдалось вгадати 5 номерів і 3 зірочки.
Рекордний виграш підтвердив найбільший європейський оператор лотерей Euromillions. Про це інформує France 24.
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Така сума назбиралась, адже протягом останніх двох тижнів нікому не вдалось вгадати заповітну комбінацію цифр.
Переможець повинен заявити про себе протягом 120 днів
Аби отримати свій виграш, власник лотерейного квитка повинен заявити про себе. На це йому дають достатньо часу – до 120 днів.
Французи найчастіше виграють у Euromillions
Зазначимо, що саме французам найбільше щастить у Euromillions. Вони з 2004 року забрали 110 зі 499 джекпотів. Згодом йде Велика Британія – зі 108 переможцями та Іспанія – зі 105.
Лотерейні квитки Euromillions можна придбати в Франції, Австрії, Бельгії, Великій Британії, Ірландії, Люксембурзі, Португалії, Іспанії та Швейцарії.
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