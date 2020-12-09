У Франції вважають, шо нормандський формат допоможе досягти миру на Донбасі. Політики країни зберігають довіру до цього майданчику перемовин.

Що кажуть у Франції

Протягом року після перемовин лідерів "нормандської четвірки" у Парижі відбулись певні зрушення. Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє Укрінформ.

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Зокрема, дипломат відзначив обмін полоненими, дотримання режиму тиші та відкриття нових пунктів пропуску. Проте посол визнав, що залишається багато роботи на рівні глав та радників "нормандської четвірки".

Франція як учасник і модератор в рамках нормандського формату зберігає довіру до цього переговорного майданчика, який має дозволити нам знайти рішення щодо відновлення миру на Донбасі,

– стверджує Етьєн де Понсен.

За словами дипломата, президент Франції Емануель Макрон і команди, які працюють у Парижі і у посольстві Франції залишаються мобілізованими на досягнення цієї мети.

Зверніть увагу! 9 грудня 2020 року – річниця Нормандського саміту у Парижі. Рік тому зустрілись лідери нормандського формату – очільники України, Франції, Німеччини та Росії.

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