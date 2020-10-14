Влада Франції досить жорстко реагує на стрімкий зріст кількості хворих на COVID-19. Через поширення хвороби у великих містах введуть заборону виходити на вулицю у вечірню та нічну пори доби.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нові обмеження, які почнуть діяти з 17 жовтня, повідомляє The Guardian. Комендантська година триватиме щонайменше чотири тижні.

Дивіться також Уряд опублікував постанову про нові обмеження карантину: що зміниться

Порушників нових карантинних норм штрафуватимуть правоохоронці. "Вартість" прогулянки нічним містом – 135 євро. Як стверджує Макрон, метою запроваджених заходів безпеки є зниження кількості заражень на день до цифри у 3-5 тисяч.

Через введені норми держава надаватиме підтримку підприємцям, які страждатимуть від комендантської години.

На які міста розповсюджуватиметься комендантська година

З 21:00 по 6:00 влада заборонить з'являтись на вулиці мешканцям Парижу, Марселю, Ліону, Тулузи, та Лілю, а також ще трьох великих міст.

Наскільки погіршилася ситуація із коронавірусом у Франції

14 жовтня у міністерстві охорони здоров'я країни заявили про 22 950 нових випадків зараження COVID-19. Пацієнтами із підтвердженим діагнозом зайняті лише 32% ліжок інтенсивної терапії. І навіть попри такі запаси медичної системи уряд Франції відновив дію надзвичайного стану в охороні здоров'я.