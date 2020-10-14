У великих містах Франції запроваджують комендантську годину через коронавірус
Влада Франції досить жорстко реагує на стрімкий зріст кількості хворих на COVID-19. Через поширення хвороби у великих містах введуть заборону виходити на вулицю у вечірню та нічну пори доби.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нові обмеження, які почнуть діяти з 17 жовтня, повідомляє The Guardian. Комендантська година триватиме щонайменше чотири тижні.
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Через введені норми держава надаватиме підтримку підприємцям, які страждатимуть від комендантської години.
На які міста розповсюджуватиметься комендантська година
З 21:00 по 6:00 влада заборонить з'являтись на вулиці мешканцям Парижу, Марселю, Ліону, Тулузи, та Лілю, а також ще трьох великих міст.
Наскільки погіршилася ситуація із коронавірусом у Франції
14 жовтня у міністерстві охорони здоров'я країни заявили про 22 950 нових випадків зараження COVID-19. Пацієнтами із підтвердженим діагнозом зайняті лише 32% ліжок інтенсивної терапії. І навіть попри такі запаси медичної системи уряд Франції відновив дію надзвичайного стану в охороні здоров'я.
Коронавірус в Україні: головне
- В Україні вже декілька днів підряд фіксують найбільший добовий приріст інфікованих COVID-19 від початку пандемії. Так, за кілька попередніх днів кількість нових випадків перевищувала 5 тисяч.
- Загалом в Україні станом на 14 жовтня зафіксували 276 177 випадків COVID-19, з них летальних – 5 229.