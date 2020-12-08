Суд Франції визнав російського хакера Олександра Винника винним у відмиванні грошей через біржу криптовалют. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Водночас суд зобов'язав росіянина заплатити штраф сумою у понад 100 тисяч євро. Про це повідомляє AP.

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Адвокат Винника зазначив, що суд зняв з російського хакера частину обвинувачень, зокрема щодо вимагання та причетності до злочинної організації.

Росіянина звинувачували у створенні програмного забезпечення Locky. Відповідна програма блокувала комп'ютери, а за відновлення роботи – вимагала викуп у криптовалюті Bitcoin,

– мовиться у статті.

За інформацією видання, збитки від Locky становили 135 мільйонів євро. Однак Олександр Винник не визнав провину, наразі росіянин розглядає зі своїми адвокатами можливість подачі апеляції.

Зверніть увагу! Серія відповідних атак на французький бізнес у період з 2016 по 2018 рік призвела до того, що 20 жертв виплатили вимоги про викуп в біткоїнах.

Справа Олександра Винника: коротко