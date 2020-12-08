У Франції засудили російського хакера Винника: деталі справи
Суд Франції визнав російського хакера Олександра Винника винним у відмиванні грошей через біржу криптовалют. Його засудили до 5 років позбавлення волі.
Водночас суд зобов'язав росіянина заплатити штраф сумою у понад 100 тисяч євро. Про це повідомляє AP.
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Адвокат Винника зазначив, що суд зняв з російського хакера частину обвинувачень, зокрема щодо вимагання та причетності до злочинної організації.
Росіянина звинувачували у створенні програмного забезпечення Locky. Відповідна програма блокувала комп'ютери, а за відновлення роботи – вимагала викуп у криптовалюті Bitcoin,
– мовиться у статті.
За інформацією видання, збитки від Locky становили 135 мільйонів євро. Однак Олександр Винник не визнав провину, наразі росіянин розглядає зі своїми адвокатами можливість подачі апеляції.
Справа Олександра Винника: коротко
- У липні 2017 року російського хакера Олександра Винника заарештували в Греції за запитом США. Влада Сполучених Штатів звинувачує 41-річного росіянина в організації відмивання декількох мільярдів доларів через криптовалютну біржу BTC-e.
- 19 грудня 2019 року у Греції прийняли рішення про екстрадиції Винника до Франції, США та Росії.
- У січні 2020 року Верховний суд Греції відкинув останню апеляцію адвокатів Винника на відповідне рішення – через декілька годин росіянина відправили на літаку в Париж.
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