Шторм Алекс накрив південно-східну частину Франції. Деякі будинки змило водою, дороги та мости зруйновані. Кількість зниклих безвісти 4 жовтня зросла до 18.

У регіоні Приморські Альпи, де трапилась негода, працюють понад тисяча рятувальників. Крім того, для ліквідації наслідків шторму залучили військових. Про це повідомляє BFMTV.

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Через руйнування мостів 12 населених пунктів залишились "відрізаними від світу". Медикаменти і продукти туди доставляють гелікоптерами. Також місцезнаходження 18 людей наразі невідоме. У пожежній службі зазначили, що пошуки тривають, рятувальники досліджують райони, до яких не могли дістатись раніше.

Масштабний шторм у Франції: що відомо

Шторм Алекс охопив узбережжя 1 жовтня. Ситуацію ускладнило те, що у Франції тоді дощило.

У суботу 3 жовтня кількість опадів зменшилась. Проте метеорологи попереджають про загрозу підвищення рівня води.

Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазурний берег на південному сході. У селах в долині Везюбі та Роя потужні потоки змили будинки та зруйнували деякі дороги та мости.

Більшість будинків у Приморських Альпах були знеструмлені. За інформацією енергетичної компанії Enedis, близько 13 з половиною тисяч її клієнтів залишились без світла.

Дивіться відео шторму у Франції:

Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie...

Un véritable désastre vu du ciel !



: @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4 — Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020