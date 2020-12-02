У французькому місті Перпіньян чоловіка витягували з вланої квартири з дjпомого. підйомного крану. Через велетенську надмірну вагу Ален Панаб'єр не міг самостійно дістатись до лікарні.

Панаб'єр протягом року просив про допомогу

У 2019 році 53-річний Панаб'єр зламав стегно. Після цього він став в'язнем у власному помешканні. Про це розповідає Daily Mail.

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Самостійно вийти та піти до лікарні, аби обстежитись, чоловік не зміг. Отож він близько року звертався у різні інстанції з проханням про допомогу. Увесь цей час Ален провів на підлозі власної кімнати.

Участь в операції взяли близько 50 осіб

Участь у спецоперації взяли близько 50 осіб: поліцейські, пожежники, медики та представники мерії.

Їм довелось розширити вікна квартири, а також укріпити фасад дому. Адже через великі розміри чоловік не міг поміститись у дверні отвори.

Чоловіка доставили у лікарню Тулузи

Після того, як Панаб'єра успішно витягнули з будинку, його у спецтранспорті госпіталізували в одну з лікарень Тулузи. У медзакладі, який спеціалізується на лікування людей з ожирінням, чоловіка ретельно обстежать.



Фасад будівлі спеціально укріпили / Фото Daily mail

Чоловік увесь час пролежав на підлозі / Фото Daily mail

До лікарні Алена доставили спецтранспортом / Фото Daily mail

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