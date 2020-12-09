У Франції жертвами катастрофи гелікоптера стали 5 людей. Вертоліт Французької авіаційної служби розбився у департаменті Савойя, що у Альпах, 8 грудня.

На борту гелікоптера було 6 осіб

На борту було 6 осіб – 4 співробітників служби та 2 рятувальників. Про це повідомила у твіттер префектура регіону.

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Проблеми з вертольотом стались на висоті 1,8 тисячі метрів близько 19:00 за місцевим часом. Пілот встиг подати сигнал тривоги та катапультуватись. Його госпіталізували з серйозними травмами.

Наразі до пошуку гелікоптера залучили десятки осіб, а також 3 вертольоти.

Вертоліт брав участь у рятувальній операції

Французька авіаційна служба – це приватна компанія, яка займається пошуково-рятувальними операціями. Саме на рятувальну місію й направлявся гелікоптер, що зазнав аварії. Для порятунку групи з 40 осіб відправили одразу три вертольоти.

Поки що точної причини катастрофи назвати не можуть. Проте, за попередньою інформацією, аварію могли зумовити погані погодні умови. У цей час у регіоні був сильний туман.

Президент Еммануель Макрон висловив підтримку сім'ям та близьким загиблих рятувальників.