ФСБ не порушуватиме кримінальну справу через отруєння Навального
Федеральна служба безпеки Росії відмовилася порушувати кримінальне провадження через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Відповідний позов подали юристи Фонду боротьби з корупцією.
Юристи подали позов за статтею про розробку, виробництво та накопичення забороненої хімічної зброї. Про це з посиланням на відповідь слідчого управління ФСБ повідомили у телеграм-каналі "Юристи ФБК".
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Що заявили у ФСБ Росії
У ФСБ стверджують, що підстав для будь-яких "процесуальних рішень" немає. Мовляв, все тому, що факти, які навів позивач, вже перевірили "інші правоохоронні органи". Мова йде про управління транспортом МВС Росії у Сибірському окрузі.
Водночас юристи ФБК звернулися у Лефортовський суд Москви зі скаргою за статтею про незаконну бездіяльність у СУ ФСБ.
Головне про отруєння Навального
- У серпні 2020 року російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська.
- Літак екстрено посадили в Омську, а Навального забрали у лікарню.
- Згодом опозиціонера перевезли на лікування у Німеччину.
- Низка берлінських клінік підтвердили, що Навального отруїли хімічною речовиною "Новачок".
- Водночас російські лабораторії заявляли, що активіст отруївся миш'яком.
- Європейський Союз ввів санкції проти підозрюваних росіян в отруєнні опозиціонера.
- Таке рішення ЄС обурило Росію. Держава ввела обмеження у відповідь.
- Навальний у своєму отруєнні звинувачує безпосередньо президента Росії Володимира Путіна.
- Водночас Путін заявляв, що опозиціонер, мовляв, сам отруївся.
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