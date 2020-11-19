Федеральна служба безпеки Росії відмовилася порушувати кримінальне провадження через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Відповідний позов подали юристи Фонду боротьби з корупцією.

Юристи подали позов за статтею про розробку, виробництво та накопичення забороненої хімічної зброї. Про це з посиланням на відповідь слідчого управління ФСБ повідомили у телеграм-каналі "Юристи ФБК".

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Що заявили у ФСБ Росії

У ФСБ стверджують, що підстав для будь-яких "процесуальних рішень" немає. Мовляв, все тому, що факти, які навів позивач, вже перевірили "інші правоохоронні органи". Мова йде про управління транспортом МВС Росії у Сибірському окрузі.

Водночас юристи ФБК звернулися у Лефортовський суд Москви зі скаргою за статтею про незаконну бездіяльність у СУ ФСБ.

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