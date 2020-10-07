Українця, який по особистих справах періодично приїжджав в Росію, працівники спецслужб країни-агресора збиралися завербувати. Вони хотіли, аби українець передавав їм інформацію про прикордонні військові частини та українських правоохоронців.

Про ситуацію інформує пресцентр СБУ. Там наголошують: чоловіка затримали під час одного з його візитів до Росії. Так, українця схопили російські правоохоронці, звинуватили у начебто порушенні трудового законодавства та умов перебування в РФ. Далі чоловіка передали в руки спецслужбам.

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Удавшись до методів психологічного тиску і залякування, представники ворожої спецслужби змусили чоловіка підписати згоду на негласну співпрацю,

– розповідають в СБУ.

Яку інформацію хотіли отримати ФСБшники:

Українець мав збирати для російських кураторів інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з Росією.

Ворожі спецслужби також цікавила інформація щодо українських правоохоронців, які систематично їздять до Росії на заробітки.

Зібрані дані чоловік мав передати кураторам під час наступного візиту до Росії.

Втім, по поверненню додому чоловік добровільно звернувся до Служби безпеки України і надав всі свідчення щодо його вербування.

Зверніть увагу! Протягом останніх років на Чернігівщині контррозвідники СБУ викрили вже низку спроб з боку іноземних спецслужб залучити мешканців прикордоння до шпигунської діяльності.

У СБУ попереджають, що під посиленою увагою іноземних спецслужб перебуває широкий спектр громадян: від місцевих чиновників, військовослужбовців, правоохоронців, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, до пересічних громадян, які виїжджають до Росії на роботу чи для відвідин родичів.