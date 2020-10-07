Російські спецслужби намагалися завербувати українця, але він про все розповів СБУ: деталі
Українця, який по особистих справах періодично приїжджав в Росію, працівники спецслужб країни-агресора збиралися завербувати. Вони хотіли, аби українець передавав їм інформацію про прикордонні військові частини та українських правоохоронців.
Про ситуацію інформує пресцентр СБУ. Там наголошують: чоловіка затримали під час одного з його візитів до Росії. Так, українця схопили російські правоохоронці, звинуватили у начебто порушенні трудового законодавства та умов перебування в РФ. Далі чоловіка передали в руки спецслужбам.
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Удавшись до методів психологічного тиску і залякування, представники ворожої спецслужби змусили чоловіка підписати згоду на негласну співпрацю,
– розповідають в СБУ.
Яку інформацію хотіли отримати ФСБшники:
- Українець мав збирати для російських кураторів інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з Росією.
- Ворожі спецслужби також цікавила інформація щодо українських правоохоронців, які систематично їздять до Росії на заробітки.
- Зібрані дані чоловік мав передати кураторам під час наступного візиту до Росії.
Втім, по поверненню додому чоловік добровільно звернувся до Служби безпеки України і надав всі свідчення щодо його вербування.
У СБУ попереджають, що під посиленою увагою іноземних спецслужб перебуває широкий спектр громадян: від місцевих чиновників, військовослужбовців, правоохоронців, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, до пересічних громадян, які виїжджають до Росії на роботу чи для відвідин родичів.