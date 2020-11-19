Світова пандемія COVID-19, як і Велика депресія 1929 року, може мати неочікувані ефекти, які проявляться через роки. Про це, зокрема, свідчить попередній досвід зі світовими кризами.

Наслідки глобальних збоїв проявляються часто вже через роки після події й ведуться світ в неочікуваних напрямках. Таку думку висловив професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", передає Укрінформ.

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Приміром, Велику депресію, яка розпочалася у 1929 році, вважають причиною появи фашистських лідерів Муссоліні та Гітлера. Хоча вона також призвела до появи Франкліна Рузвельта у США, який заклав основи для сучасної американського добробуту та відродження індустріальної держави,

– зазначив він.

На думку Фукуями, пандемія COVID-19 та спричинена нею глобальна економічна рецесія, також матиме довгострокові неочікувані ефекти.

Що таке Велика депресія? Світова економічна криза в період з 1929 по 1933 рік. Великої депресії передував крах на біржах США в 1929 році. Це була найдовша, найглибша та найбільш глобальна економічна криза 20 століття.



Велика депресія зчинила руйнівний вплив практично у всіх країнах – багатих і бідних. Особисті доходи, податкові доходи, прибутки і ціни впали, одночасно міжнародна торгівля знизилася більш ніж на 50%. Безробіття у США зросло до 25%, а в деяких країнах ще вище, навіть до 33%.

Реакція на пандемію навесні і тепер

Так, професор вказав на те, що навесні розвинені країни такі, як Італія, Іспанія та США, зіткнулися з особливо масштабними спалахами захворювання COVID-19 та великою смертністю. Натомість країни, які розвиваються – на південь від Сахари в Африці, у Південній Азії та Латинській Америці, – "задіяли швидко карантин і, як видається, змогли уникнути найгірших впливів захворювання".

Також, на думку Фукуями, Східна Європа краще справлялася з кризою, аніж Західна. Втім, все це змінилося протягом літа: вразлива медична система та погані умови у країнах, що розвиваються, призвели до стрімкого зростання темпу інфікувань.

Окрім того, американський професор виокремив 3 фактори того, як країни реагували на кризу.

Перший пов'язаний з потужностями держави – наявність лікарів, інфраструктури та необхідних ресурсів у медичній сфері.

Другий фактор пов'язаний з довірою: громадян до уряду, але також один до одного, особливо при дотриманні заходів обмеження.

Третій фактор стосується компетенції лідерів та, відповідно, того, які рішення вони приймають.

До чого може призвести пандемія

Американський політолог також вказав на те, що зараз вже можна спостерігати деякі негативні політичні наслідки пандемії:

Багато лідерів використали пандемію як привід для розширення своєї влади та придушення критичних голосів. Наприклад, Віктор Орбан в Угорщині використав кризу для отримання надзвичайних повноважень від парламенту. Поширення Китаєм свого закону про безпеку на Гонконг та придушення там протестів навряд чи відбулося, якби не зайнятість світу пандемією. Схожі зловживання мали місце в Індії, Філіппінах, Уганді, Ель-Сальвадорі тощо.

За словами Фукуями, пандемія посилила ефект негативних трендів, які мали місце у світі в останні роки, і може призвести до глобальних збоїв, на тлі руху країн до економічного спаду.