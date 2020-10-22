Повернення грошей олігархам Григорію та Ігорю Суркісам – це велика помилка, адже рішення вплине на співпрацю з міжнародними партнерами. Однак чи отримають олігархи омріяні гроші – все залежить від Офісу Президента.

Річ у тім, що у цій справі перевагу має виключно політична воля. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Ми ж розуміємо, як виносять рішення, особливо в Печерському суді, – це виключно політична воля. Якщо буде політична воля віддати Суркісам ці 10 мільярдів гривень – їх віддадуть. Це все залежить від Офісу Президента, адже в нас зрозуміло, як виносять судове рішення", – сказав Фурса.

Він зауважив, що справа вже "затягнулась", це може тривати й надалі.

Це теж залежить від політичної волі. Якщо не захочуть зупиняти Суркісів – зможуть відкласти справу на потім, щоб не вирішувати ні в одну, ні в іншу сторону,

– зауважив Фурса.

Він додав, що, ймовірно, ця справа дійде до Верховного суду.

Співпраця з міжнародними кредиторами на межі

Така скандальна справа має шанс суттєво вплинути на співпрацю з міжнародними партнерами. Фурса пояснив, що саме націоналізація "Приватбанку" була частиною програми МВФ. "Ми один транш МВФ отримати лише за націоналізацію "Приватбанку". Там було кілька сторінок у меморандумі цьому виділено", – запевнив інвестиційний банкір.

У МВФ наголосили, що важливою для співпраці є деолігархізація – зменшення впливу олігархів. За словами Фурси, партнери не хочуть давати гроші Україні, щоб кошти потім були в олігархів. "Якщо це відбудеться – це ще один цвях у співробітництво МВФ. Якщо віддати гроші Суркісам – мені важко уявити, як відновлювати співробітництво", – підсумував Фурса.

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