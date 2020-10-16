Дефіцит бюджету на 2021 рік складає 270 мільярдів гривень, оскільки видатки перевищують доходи. Але це не основна проблема бюджету.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Експерт вважає, що видатки зменшити не вдасться.

Важливо Держбюджет-2021 не розглянули у комітеті Ради через відсутність кворуму

Це дуже небезпечна ситуація, оскільки такий дефіцит бюджету – це погана ідея. Депутати зазвичай не зменшують, а збільшують видатки,

– наголосив банкір.

Однак, як зазначив Фурса, дефіцит – це не найгірша проблема, яка є у Держбюджеті на наступний рік. Вона лежить поза бюджетом. Фурса пояснив: "Це те, що у нас немає жодного уявлення, як буде профінансований дефіцит цього бюджету. Враховуючи те, що ми зараз заморозили усю нашу співпрацю із західними партнерами".

Про "мінімалку"

Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, виросте вдвічі. Однак, як наголосив експерт, за рік планують збільшити "мінімалку" на 36% при тому, що в економіці нічого такого не відбудеться, щоб це можна було обґрунтувати.

"Це чистої води популізм і це додатковий тягар для бізнесу і для бюджету. Оскільки це збільшує дефіцит бюджету приблизно на 50 мільярдів гривень", – наголосив Фурса.

Дивіться повністю відео розмови з Сергієм Фурсою про проблеми економіки:

Зверніть увагу! Раніше в Раді заявляли, що проєкт Держбюджету у першому читанні розглянуть 20 жовтня, адже це крайній термін для його схвалення за основу. Однак згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 20 жовтня бюджет можуть не розглядати.

Зауважимо, уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня. Детальніше про основні цифри бюджету читайте тут.



Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу