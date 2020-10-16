Ситуація дуже небезпечна, – Фурса про головні проблеми бюджету-2021
Дефіцит бюджету на 2021 рік складає 270 мільярдів гривень, оскільки видатки перевищують доходи. Але це не основна проблема бюджету.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Експерт вважає, що видатки зменшити не вдасться.
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Це дуже небезпечна ситуація, оскільки такий дефіцит бюджету – це погана ідея. Депутати зазвичай не зменшують, а збільшують видатки,
– наголосив банкір.
Однак, як зазначив Фурса, дефіцит – це не найгірша проблема, яка є у Держбюджеті на наступний рік. Вона лежить поза бюджетом. Фурса пояснив: "Це те, що у нас немає жодного уявлення, як буде профінансований дефіцит цього бюджету. Враховуючи те, що ми зараз заморозили усю нашу співпрацю із західними партнерами".
Про "мінімалку"
Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, виросте вдвічі. Однак, як наголосив експерт, за рік планують збільшити "мінімалку" на 36% при тому, що в економіці нічого такого не відбудеться, щоб це можна було обґрунтувати.
"Це чистої води популізм і це додатковий тягар для бізнесу і для бюджету. Оскільки це збільшує дефіцит бюджету приблизно на 50 мільярдів гривень", – наголосив Фурса.
Дивіться повністю відео розмови з Сергієм Фурсою про проблеми економіки:
Зауважимо, уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня. Детальніше про основні цифри бюджету читайте тут.
Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу