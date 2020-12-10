Євросоюз надав Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Ці гроші дозволять вирішити певні проблеми країни та "протриматись" ще кілька місяців. Чи варто вважати, що тепер Україна може не боротись за транш МВФ – читайте далі.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса запевнив, що Євросоюз "пошкодував Україну", виділивши гроші. В ефірі 24 каналу він наголосив, що обіцянкам української влади вкотре повірили.

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"Схоже, нас пошкодували, нам пішли на зустріч і повірили вкотре обіцянкам влади, що там все полагодить", – зауважив Фурса.

Однак цих грошей від Євросоюзу Україні вистачить не надовго.

У найближчі місяці нам дійсно транш не потрібен. Завдяки приїзду місії МВФ ми вже розв'язали нагальні проблеми, але життя на цьому не закінчується,

– зазначив банкір.

За словами Фурси, настане час, коли Україні знову знадобиться доступ до зовнішнього фінансування. "Нам треба залишатися гравцями на зовнішньому ринку. Згодом знову повернемось і скажемо: "Дайте нам ще одну місію", – наголосив Фурса.

Україну "балують", – Фурса

Як сказав Фурса, МВФ та ЄС поводять себе, як гуманісти. Для України це є негативним сигналом. "Україна робить все не так, а їй все прощають. Внаслідок цього продовжуємо робити все не так. Це погано", – зазначив Фурса.

Вони розуміють, що українська влада не компетентна, ставляться до неї, як до дитини, але при цьому "балують". Це погано закінчується,

– підсумував експерт.

Він додав, що завдяки грошам від ЄС та частині допомоги МВФ, Україна може протриматись без наступних траншів довше, ніж до січня. "Українська влада може розслабитись як мінімум на 2 – 3 місяці", – сказав він.

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