Повідомлення прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуди про завершення формальної експертизи по ситуації в Україні та наявності підстав вважати, що був здійснений широкий спектр злочинів проти людяності, важко недооцінити.

З цього моменту війна, яка була розв'язана Кремлем на українській території, стає об'єктом найпильнішої уваги міжнародного правосуддя. Причому мова йде не тільки про війну на Донбасі, а й про воєнні злочини в окупованому Криму, – пише Віталій Портников для Радіо Свобода.

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Суд Гааги відкриває справу про воєнні злочини в Україні: що це дає?

Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування за українським позовом ще 2014 року – і, як бачимо, тільки зараз, більш ніж за шість років, з'являється можливість реального розслідування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності тих, хто їх скоїв.

Для України це великий шанс вкотре нагадати світові про війну на своїй території – адже про кожну війну після певного часу починають забувати, навіть якщо конфлікт триває.

Це можливість полемізувати з російськими пропагандистськими твердженнями про "внутрішній конфлікт", вимогами почати прямі переговори з маріонетковою "владою" окупованих територій і іншими політичними наративами Кремля.



Бойовик російських гібридних сил тримає іграшку, виявлену на місці падіння уламків "Боїнга", збитого російською установкою "Бук", в результаті чого загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Донеччина, неподалік села Грабове, 19 липня 2014 року / Фото AP

І, звичайно, це можливість довести, що насправді сталося в Криму. Що не було ніяких рішень місцевої влади, ніякого "референдуму", ніякої "незалежної держави", яка приєдналася до Росії. А була звичайна окупація, замаскована під "рішення народу". Окупація, пов'язана із репресіями проти тих, хто їй опирався і опирається.

Але шанс – це завжди виклик. Варто звернути увагу на заяву прокурора Міжнародного кримінального суду, в якій йдеться про "злочини, вчинені різними сторонами в конфлікті". Це означає, що будуть розслідувати не лише злочини російських військових і їхніх найманців. Це означає, що Міжнародний кримінальний суд буде звертати уваги і на дії українських військових, волонтерів, активістів. І Кремль зробить все можливе, щоб використати рішення Міжнародного суду собі на користь.

При цьому запити з Гааги самою Росією будуть ігноруватися – тепер це дозволяє навіть спеціально змінена російська Конституція, яка не визнає пріоритету міжнародного правосуддя. Однак кожне розслідування, пов'язане з діями українських військових, буде широко висвітлюватися і російськими пропагандистами, і агентами їхнього впливу у самій Україні. Адже це вже буде не Russia Today. Це буде Міжнародний кримінальний суд, до якого ми самі і звернулися.



Наслідки ракетного обстрілу російськими гібридними силами мікрорайону "Східний" Маріуполя, що був здійснений 24 січня 2015 року. Тоді 29 людей загинуло і 92 були поранені / Фото Радіо Свобода



Краматорськ, 10 лютого 2015 року. Внаслідок ракетного обстрілу міста з боку російських гібридних сил тоді загинули 15 людей і 15 були поранені / Фото AFP



Тіла пасажирів рейсового автобусу, які були вбиті внаслідок ракетного удару російських гібридних сил. Загинуло 12 (за іншими даними 13) людей, ще 18 були поранені. Донеччина, околиця міста Волновахи, 13 січня 2015 року / Фото AFP

Потрібно готуватися юридично і політично

До цього всього треба готуватися вже сьогодні. Потрібно готуватися юридично, щоб у нас була солідна експертиза будь-яких російських звинувачень, можливість викривати фальсифікації, захищати невинних, як це сталося з нацгвардійцем Віталієм Марківим в Італії. До речі, те, що якраз у день оголошення повідомлення Міжнародного кримінального трибуналу в Росії вирішили заочно заарештувати Марківа – це найкращий доказ того, як буде діяти Кремль в Гаазі.

Потрібно готуватися політично. Шоку все одно не уникнути. Я добре пам'ятаю, як були шоковані люди у Хорватії або Боснії і Герцеговині, коли на лаві підсудних у Гаазі після югославської війни опинилися не тільки керівники Сербії і маріонетки режиму Слободана Мілошевича, а й хорватські генерали, і боснійські політики. Як же таке може бути? Адже війну розв'язав Белград, а судять тих, хто захищав свої країни і народи від агресора?

Але кошмар війни в тому і полягає, що вона призводить до найстрашніших наслідків – і до воєнних злочинів в тому числі. Ці злочини скоюють не тільки агресори, а й захисники своїх країн і народів. І якщо ми вирішили скористатися юрисдикцією Міжнародного кримінального суду, ми повинні усвідомлювати всі наслідки цього рішення. Це вірне рішення. І це серйозна зброя. Але будь-яка зброя є корисною тільки тоді, коли знаєш, як нею користуватися і коли ти сам не стріляєш у власні груди.

Джерело: Радіо Свобода