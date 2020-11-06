Керівника частково визнаної держави Косово Хашима Тачі Міжнародний суд звинувачує у військових злочинах. 5 листопада його затримали й взяли під варту в Гаазі.

У Гаазі арештували президента частково визнаного Косова Хашима Тачі, колишніх очільників парламенту країни Радрі Деселі та Якупа Красничі, а також депутата Реджепа Селімі.

Про це розповіли у пресрелізі Спеціальної прокуратури Міжнародного суду зі злочинів у Косово 5 листопада.

Раніше стало відомо, що Президент Косова Тачі подав у відставку: причина

В обвинувальному висновку вказано, що затримані особи причетні до військових злочинів:

Незаконних або довільних арештів і затримань.

Жорстоких тортур і вбивств.

Нелюдських дій, насильницьких зникнень людей і переслідувань.

Слідство вважає, що ці злочини чинили щонайменше з березня 1998 року і до вересня 1999 року на всій території Косова, а також на півночі Албанії.

Головними виконавцями жорстоких наказів керівництва були бійці "Визвольної армії Косово", а жертвами – сотні мирних людей, непричетних до бойових дій.

Хашим Тачі та інші затримані "несуть індивідуальну кримінальну відповідальність".

Косово – держава на Балканах, яка проголосила незалежність від Сербії у 2008 році, але не здобула повноцінного міжнародного визнання.

Розташування Косова дивіться на мапі:

Нагадаємо Україна не визнає Косово, але приймає загальногромадянські паспорти Косово для оформлення віз