В Гаазі взяли під варту президента Косова Хашима Тачі
Керівника частково визнаної держави Косово Хашима Тачі Міжнародний суд звинувачує у військових злочинах. 5 листопада його затримали й взяли під варту в Гаазі.
У Гаазі арештували президента частково визнаного Косова Хашима Тачі, колишніх очільників парламенту країни Радрі Деселі та Якупа Красничі, а також депутата Реджепа Селімі.
Про це розповіли у пресрелізі Спеціальної прокуратури Міжнародного суду зі злочинів у Косово 5 листопада.
Раніше стало відомо, що Президент Косова Тачі подав у відставку: причина
В обвинувальному висновку вказано, що затримані особи причетні до військових злочинів:
- Незаконних або довільних арештів і затримань.
- Жорстоких тортур і вбивств.
- Нелюдських дій, насильницьких зникнень людей і переслідувань.
Слідство вважає, що ці злочини чинили щонайменше з березня 1998 року і до вересня 1999 року на всій території Косова, а також на півночі Албанії.
Головними виконавцями жорстоких наказів керівництва були бійці "Визвольної армії Косово", а жертвами – сотні мирних людей, непричетних до бойових дій.
- Хашим Тачі та інші затримані "несуть індивідуальну кримінальну відповідальність".
Розташування Косова дивіться на мапі:
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