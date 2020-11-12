Міжнародний арбітраж в Гаазі призупинив розгляд справи щодо захоплення Росією українських моряків та кораблів у Керченській протоці. Наразі невідомо, коли продовжать розгляд.

Чому призупинили справу

Розгляд справи призупинили через процедурні моменти. Таке рішення оприлюднили на сайті Постійної палати третейського суду.

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У серпні 2020 року Росія намагалась оскаржити юрисдикцію суду у справі, оскільки це нібито не пов'язано з воєнними діями. Натомість Україна у вересні вимагала об'єднати попередні заперечення Росії з розглядом справи по суті, а не розглядати питання юрисдикції на попередньому етапі.

Арбітраж вирішив, що заперечення Росії розглядатимуть саме на попередньому етапі, тож призупинив розгляд справи по суті.

Що буде робити Україна

Українська сторона протягом 3 місяців має подати відповідь на заперечення Росії, після чого судді вирішуватимуть подальші кроки.

Захоплення українських моряків та суден: коротко