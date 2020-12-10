Ганебне судилище, – Денісова про вирок окупаційного суду Криму власнику ATR
Усі обвинувачення у сторону власника телеканалу ATR Ленура Іслямова з боку окупантів є надуманими, а кримінальна справа – сфабрикованою. Так відреагувала на вирок омбудсменка з прав людини Людмила Денісова.
Так званий "суд" порушив права людини, коли виніс такий вирок. Про це Денісова заявила у свому телеграм-каналі.
Важливо 19 років колонії: окупаційний суд Криму засудив власника телеканалу ATR
Денісова засудила дії окупантів та не визнала рішення так званого "Верховного суду Криму".
Від початку цього ганебного судилища Ленура Іслямова позбавили права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини,
– наголосила омбудсменка.
У День захисту прав людини жінка закликала міжнародну спільноту відреагувати на репресії окупантів стосовно українців.
Що відомо про вирок Іслямову
- Так званий "Верховний суд" Криму 10 грудня засудив власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму. Вирок виніс заочно.
- Окупанти звинуватили чоловіка в організації збройного формування, диверсії та у закликах до екстремістської діяльності.
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