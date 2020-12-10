Усі обвинувачення у сторону власника телеканалу ATR Ленура Іслямова з боку окупантів є надуманими, а кримінальна справа – сфабрикованою. Так відреагувала на вирок омбудсменка з прав людини Людмила Денісова.

Так званий "суд" порушив права людини, коли виніс такий вирок. Про це Денісова заявила у свому телеграм-каналі.

Важливо 19 років колонії: окупаційний суд Криму засудив власника телеканалу ATR

Денісова засудила дії окупантів та не визнала рішення так званого "Верховного суду Криму".

Від початку цього ганебного судилища Ленура Іслямова позбавили права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини,

– наголосила омбудсменка.

У День захисту прав людини жінка закликала міжнародну спільноту відреагувати на репресії окупантів стосовно українців.

Що відомо про вирок Іслямову