Поки не бачу можливості, – Гармаш про вибори на Донбасі до березня
Україна запропонує в Тристоронній контактній групі план миру, щоб до 31 березня 2021 року провести вибори в ОРДЛО. Про це повідомив голова української делегації Леонід Кравчук.
Наскільки реально втілити "План дій щодо Донбасу" в життя до кінця березня 2021 року – у прямому ефірі 24 каналу розповів Сергій Гармаш, журналіст та представник ОРДЛО в ТКГ від України.
Важливо Припинення війни, демілітаризація та вибори: Кравчук розкрив деталі плану для ТКГ щодо Донбасу
Він підкреслив, що цей план мають направити координатору ТКГ сьогодні, 5 листопада, після обіду. Тож говорити про його деталі наразі ще рано, адже вони можуть змінитися.
Наш план з'явився як відповідь на ініціативу російської сторони. Вони запропонували свій план, який у багатьох пунктах для нас є неприйнятним,
– наголосив Гармаш.
За його словами, на засіданні ТКГ обговорюватимуть не план Росії чи України, а компромісний документ, який ОБСЄ створить на основні обох планів. Гармаш як представник ОРДЛО від також написав свій план і наполягатиме, аби його винесли на обговорення.
Журналіст пояснив, хоча про деталі плану говорити рано, проте можна обговорювати принципи, саме їх озвучив Кравчук. Головний з них – спочатку умови безпеки, а вже потім вибори.
"Знову ж таки, це дипломатичний процес. Ми пропонуємо так, як ми це бачимо, чекаємо реакції іншої сторони, обговорюємо. і тоді вже буде якийсь рух в напрямку завершення конфлікту. Якщо буде, звичайно", – додав представник ОРДЛО від України.
План дій щодо Донбасі: що відомо
- Україна підготувала для ТКГ план із пропозицією повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО на початку 2021 року. Все для того, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
- 5 листопада цей план направлять координатору Тристоронньої контактної групи, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.
- Кравчук заявив, що українська сторона наполягатиме, аби до середини листопада 2020 року було забезпечено доступ міжнародних організацій до всіх утримуваних людей.
- Крім цього, Україна наполягатиме, щоб остаточне взаємне звільнення полонених за принципом "всіх на всіх" відбулося не пізніше 15 грудня.
Коментар Гармаша про план України щодо Донбасу: дивіться відео 24 каналу
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