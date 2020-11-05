Україна запропонує в Тристоронній контактній групі план миру, щоб до 31 березня 2021 року провести вибори в ОРДЛО. Про це повідомив голова української делегації Леонід Кравчук.

Наскільки реально втілити "План дій щодо Донбасу" в життя до кінця березня 2021 року – у прямому ефірі 24 каналу розповів Сергій Гармаш, журналіст та представник ОРДЛО в ТКГ від України.

Важливо Припинення війни, демілітаризація та вибори: Кравчук розкрив деталі плану для ТКГ щодо Донбасу

Він підкреслив, що цей план мають направити координатору ТКГ сьогодні, 5 листопада, після обіду. Тож говорити про його деталі наразі ще рано, адже вони можуть змінитися.

Наш план з'явився як відповідь на ініціативу російської сторони. Вони запропонували свій план, який у багатьох пунктах для нас є неприйнятним,

– наголосив Гармаш.

За його словами, на засіданні ТКГ обговорюватимуть не план Росії чи України, а компромісний документ, який ОБСЄ створить на основні обох планів. Гармаш як представник ОРДЛО від також написав свій план і наполягатиме, аби його винесли на обговорення.

Журналіст пояснив, хоча про деталі плану говорити рано, проте можна обговорювати принципи, саме їх озвучив Кравчук. Головний з них – спочатку умови безпеки, а вже потім вибори.

Зверніть увагу! На думку Гармаша, реалістичність виконання пункту про вибори залежатиме від Росії. Проте наразі він не бачить можливості провести вибори до 31 березня 2021 року.

"Знову ж таки, це дипломатичний процес. Ми пропонуємо так, як ми це бачимо, чекаємо реакції іншої сторони, обговорюємо. і тоді вже буде якийсь рух в напрямку завершення конфлікту. Якщо буде, звичайно", – додав представник ОРДЛО від України.

План дій щодо Донбасі: що відомо

Україна підготувала для ТКГ план із пропозицією повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО на початку 2021 року. Все для того, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

5 листопада цей план направлять координатору Тристоронньої контактної групи, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

Кравчук заявив, що українська сторона наполягатиме, аби до середини листопада 2020 року було забезпечено доступ міжнародних організацій до всіх утримуваних людей.

Крім цього, Україна наполягатиме, щоб остаточне взаємне звільнення полонених за принципом "всіх на всіх" відбулося не пізніше 15 грудня.

Коментар Гармаша про план України щодо Донбасу: дивіться відео 24 каналу