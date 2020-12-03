Австрійська енергетична група OMV збирається заплатити "Газпром Експорт" 500 мільйонів євро наперед за поставки газу. OMV перебуває серед тих, хто фінансує "Північний потік-2" – санкції щодо проєкту дорого обходяться обом компаніям.

"Газпром" повинен буде заплатити 6% за отримання грошей наперед, однак російська компанія розрахується додатковим постачанням газу. Про це повідомляє видання Die Zeit.

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Водночас наразі нестачі газу на ринку не спостерігають, як і потреби прив'язуватись до одного постачальника. За пів мільярда євро енергетична група, 31% акцій якої належить Австрії, повинна отримати третину всього, що OMV купує за рік – 40 тераватт-годин газу.

Відносини між OMV і "Газпромом" виходять за межі лише ділових. Саме тому російська компанія підтримує австрійську футбольну команду, а австрійська – фінансує петербурзький "Зеніт", за який вболіває Путін,

– мовиться у статті.

За інформацією видання, до літа 2020 року експорт російського газу скоротився на 18%, у 3 кварталі компанія втратила мільярди доларів.

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