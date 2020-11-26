Міська рада Гданська ухвалила рішення змінити назву одного зі скверів міста. Йому присвоїли ім'я генерала армії Української народної республіки.

Ним став Марк Безручко. Про це повідомив у своєму твітері посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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Чия це пропозиція

Пресслужба мерії міста запевнила, що з пропозицією присвоїти скверу ім'я генерала, виступив консул України в Гданську Лев Захарчишин.

Сквери названі на честь генерала Української народної армії Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, кільцева розв'язка у Вроцлаві, а тепер ще й рішення влади Гданська,

– зазначив Дещиця.

Skwery imienia Generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki w Warszawie i Koszalinie, rondo - we Wrocławiu, a teraz jeszcze i decyzja władz Gdańska. Dziękuję @Dulkiewicz_A, @aowczarczak oraz radnym miasta Gdańsk @gdansk za uznanie tej inicjatywy za godną poparcia! pic.twitter.com/WQLoYhcMzI — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) November 26, 2020

Хто проголосував за постанову

За постанову проголосувало 27 депутатів Гданської міської ради, утрималися 7.

Чому сквер назвали саме так? Генерал Марко Безручко є символом польсько-українського братерства у спільній боротьбі проти комуністичної загрози.

Генерал Марко Безручко: що відомо