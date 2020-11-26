На честь генерала армії УНР: у Гданську назвали сквер іменем Марка Безручка
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Міська рада Гданська ухвалила рішення змінити назву одного зі скверів міста. Йому присвоїли ім'я генерала армії Української народної республіки.
Ним став Марк Безручко. Про це повідомив у своєму твітері посол України в Польщі Андрій Дещиця.
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Чия це пропозиція
Пресслужба мерії міста запевнила, що з пропозицією присвоїти скверу ім'я генерала, виступив консул України в Гданську Лев Захарчишин.
Сквери названі на честь генерала Української народної армії Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, кільцева розв'язка у Вроцлаві, а тепер ще й рішення влади Гданська,
– зазначив Дещиця.
Хто проголосував за постанову
За постанову проголосувало 27 депутатів Гданської міської ради, утрималися 7.
Чому сквер назвали саме так?Генерал Марко Безручко є символом польсько-українського братерства у спільній боротьбі проти комуністичної загрози.
Генерал Марко Безручко: що відомо
- Марко Безручко очолював оборону від наступу більшовиків польського міста Замостя в серпні – вересні 1920 року.
- Він жив і працював у Варшаві. Був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром екзильного уряду, головою Українського клубу та головою Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві.
- Також він розвився як журналіст. Зокрема, був редактором та видавцем військово-історичного мемуарного збірника "За державність".
- Генерала поховали на Вольському православному кладовищі у Варшаві.
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