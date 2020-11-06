Днями в український прокат вийшла стрічка "Відьми" оскароносного Роберта Земекіса. Фільм привертає увагу зірковим акторським складом та рекомендується для родинного перегляду.

Сайт 24 каналу підготував огляд цієї стрічки.

Читайте також Фільм "Відьми" відзначився скандалом: чому стрічку гостро розкритикували

За сюжетом, маленький Чарлі втрачає батьків і його опікункою стає бабуся – мудра жінка, яка знає все про відьом – лисих істот з довгими руками-лапами, обрубками замість ніг і бажанням знищити всіх дітей. Коли хлопчик зустрічає у місцевому магазині панянку зі змією і цукеркою-приманкою, стає зрозуміло: за ними стежать.

Отже, щоб врятуватися від злих чар, бабуся з онуком переїжджають до розкішного готелю, куди нібито відьми точно не поткнуться: як говорить історія, вони займають лише знедолених дітей з бідних районів. Однак, за збігом обставин, саме у цей час у готелі повинні відбутися збори благодійників. Тобто "благодійниць" – з посмішками до самих вух (буквально), алергією на часник та чудернацьким акцентом. На чолі групи – Верховна Відьма, яка, як дізнаємося згодом, зібрала тут свій клан не просто так, а щоб презентувати підступний план з перетворення ненависних їм дітей усієї планети на мишок.



Події відбуваються у 60-х / кадр з фільму

Фільм "Відьми" знятий за мотивами роману Роальда Дала. Головна героїня – Енн Гетевей – прекрасно вжилася в роль очільниці відьом і їй, без сумніву, вдалося прикувати до себе всю увагу глядачів. Бездоганна міміка акторки захоплює і страшить водночас – ідеально, як для "геловінського" фільму. Актриса постала у новому для себе образі і, варто зазначити, впоралася з ним на 10/10.

Творцям повністю вдалося передати атмосферу тих часів: музика, вбрання, діалоги героїв та інтер'єр будинків переносять нас у Америку кінця 60-х. Яскравий грим та костюми чіпляють, тоді як гіпертрофована гра акторів дещо відштовхує.

Простежується, що тут мали на меті в міру повеселити і полоскотати нерви глядачам, однак в цілому картина – слабка за емоціями. Деякі жарти звучать швидше безглуздо, аніж смішно. Не пошкодували і спецефектів, частина з яких – дійсно моторошні, як для по суті дитячого фільму.



Відьми виглядають дійсно страхітливо

Увесь час юним глядачам намагаються донести цілком зрозумілу мораль: не важливо, який ти зовні, головне – що всередині.

В цілому, фільм вартий перегляду під Геловін з дітьми (12+) хоча б через потужний акторський склад та власне сюжет, але очікувати чогось "над" від стрічки, все ж, не потрібно.

Дивіться трейлер фільму: