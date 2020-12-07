Генасамблея ООН підтримала проєкт посиленої резолюції України щодо Криму
Генасамблея ООН під час засідання 7 грудня підтримали проєкт посиленої резолюції України щодо Криму. Документ підтримали понад 60 світових країн.
Проти проєкту виступили 17 країн. Ще 62 держави утрималися від рішення. Про це мовилося під час засідання Генеральної асамблеї ООН.
Актуально Ситуація катастрофічна: води в Сімферополі вистачить на 8 днів, – росЗМІ
Які країни голосували "проти"
- Росія
- Вірменія
- Білорусь
- Сербія
- Сирія
- Венесуела
- Зімбабве
- Камбоджа
- Китай
- Куба
- КНДР
- Киргизстан
- Лаос
- М'янма,
- Нікарагуа
- Іран
Які країни голосували "за"
- Німеччина
- Грузія
- Угорщина
- Польща
- Франція
- Хорватія
- Ізраїль
- Італія
- США
- Туреччина
- Британія
- Естонія
- Швейцарія
- Кіпр
Поділитися новиною