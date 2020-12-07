Генасамблея ООН під час засідання 7 грудня підтримали проєкт посиленої резолюції України щодо Криму. Документ підтримали понад 60 світових країн.

Проти проєкту виступили 17 країн. Ще 62 держави утрималися від рішення. Про це мовилося під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

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Зверніть увагу! Проєкт передбачає посилення взаємодії міжнародної спільноти задля тиску на Росію як країну-окупанта. Його метою буде змусити Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань.

Які країни голосували "проти"

Росія

Вірменія

Білорусь

Сербія

Сирія

Венесуела

Зімбабве

Камбоджа

Китай

Куба

КНДР

Киргизстан

Лаос

М'янма,

Нікарагуа

Іран

Які країни голосували "за"