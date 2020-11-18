Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 18 листопада ухвалив проєкт документу "Ситуація з правами людини в АР Крим та Севастополі". Це вже 5 поспіль оновлена та посилена резолюція.

Документ підготували на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН. У них задукоментовані факти масових порушень прав людини на окупованих територіях. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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Ключовими елементами оновленого проєкту резолюції стали заклик до міжнародної спільноти для посилення взаємодії. Зокрема задля тиску на Росію, аби змусити її виконувати міжнародні зобов'язання як держави-окупанта,

– наголосили у МЗС.

Про що нова резолюція

Особливу увагу приділили питанню кваліфікації окупаційних органів влади на тимчасово окупованих територіях, як "окупаційної влади Росії".

на тимчасово окупованих територіях, як "окупаційної влади Росії". Резолюція констатує, що Росія продовжує протиправну діяльність згідно з міжнародним гуманітарним правом. Мова йде про переселення росіян на півострів. Це негативно впливає на економічні і соціальні права кримчан та змушує їх покидати Крим. Це є прихованою формою депортації осіб, які захищені Женевськими конвенціями в умовах окупації.

згідно з міжнародним гуманітарним правом. Мова йде про переселення росіян на півострів. Це негативно впливає на економічні і соціальні права кримчан та змушує їх покидати Крим. Це є прихованою формою депортації осіб, які захищені Женевськими конвенціями в умовах окупації. У резолюції є заклик до припинення кримінального переслідування за ухилення від військового призову.

Документ засуджує безкарність за випадки насильницьких зникнень.

Резолюція констатує, що ФСБ Росії катували людей.

У документі привертають увага до системних політичних репресій проти кримських татар, необґрунтовано суворих вироків політичним в’язням, переслідування ПЦУ в Криму, переслідування журналістів та використання пандемії коронавірусу для обмеження права людини.

Зауважимо, резолюція вимагає від Росії негайно припинити грубі порушення прав людини. Крім того, Москва має забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам на територію тимчасово окупованого півострова.