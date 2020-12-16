Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму: яка реакція США
Генасамблея Організації Об'єднаних націй 16 грудня ухвалила резолюцію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму. У США закликали Росію дотримуватись своїх зобов'язань держави–окупанта.
У США привітали ухвалення резолюції Генасамблеї ООН
Посольство США в Україні привітало ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо окупованого Криму. Про це мовиться у повідомленні дипвідомства у твіттері.
Більше на тему Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини у Криму
Вітаємо резолюцію Генасамблеї ООН, що закликає Росію дотримуватися зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчинення там порушень і знущань,
– мовиться у повідомленні дипломатів.
Крим – це Україна, – посольство США
В американському посольстві закликали Москву звільнити всіх незаконно утримуваних українців, а також допустити на півострів спостерігачів з прав людини. "Крим – це Україна", – завершили допис дипломати зі США.
Про що мовиться у резолюції Генасамблеї ООН
- У документі зазначено, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання щодо прав людини і міжнародного гуманітарного права.
- Росія використовує пандемію коронавірусу для введення невиправданих карантинних заходів на півострові.
- У такий спосіб посилюються репресії щодо населення.
- Російська влада блокує доступ кримчан до української системи освіти, а також порушує їхні релігійні права.
- На окупованій території громадян України змушують змінювати громадянство, обмежуючи право власності на землю.
- Свідома політика зі зміни демографічного складу півострова – військовий злочин.
- Генасамблея ООН вимагає від Росії надати доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема, ОБСЄ.
Зазначимо, що ухвалення резолюції підтримали 64 країни-члени ООН, утримались одразу 84. Проти проголосували 23, серед них, звісно і країна-агресор Росія.
Поділитися новиною