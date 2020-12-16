Генасамблея Організації Об'єднаних націй 16 грудня ухвалила резолюцію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму. У США закликали Росію дотримуватись своїх зобов'язань держави–окупанта.

У США привітали ухвалення резолюції Генасамблеї ООН

Посольство США в Україні привітало ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо окупованого Криму. Про це мовиться у повідомленні дипвідомства у твіттері.

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Вітаємо резолюцію Генасамблеї ООН, що закликає Росію дотримуватися зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчинення там порушень і знущань,

– мовиться у повідомленні дипломатів.

Крим – це Україна, – посольство США

В американському посольстві закликали Москву звільнити всіх незаконно утримуваних українців, а також допустити на півострів спостерігачів з прав людини. "Крим – це Україна", – завершили допис дипломати зі США.

Вітаємо резолюцію ГА ООН, що закликає Росію дотримуватись зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчиняти там порушення та знущання. Росія має звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 16, 2020

Про що мовиться у резолюції Генасамблеї ООН

У документі зазначено, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання щодо прав людини і міжнародного гуманітарного права.

Росія використовує пандемію коронавірусу для введення невиправданих карантинних заходів на півострові.

У такий спосіб посилюються репресії щодо населення.

Російська влада блокує доступ кримчан до української системи освіти, а також порушує їхні релігійні права.

На окупованій території громадян України змушують змінювати громадянство, обмежуючи право власності на землю.

Свідома політика зі зміни демографічного складу півострова – військовий злочин.

Генасамблея ООН вимагає від Росії надати доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема, ОБСЄ.

Зазначимо, що ухвалення резолюції підтримали 64 країни-члени ООН, утримались одразу 84. Проти проголосували 23, серед них, звісно і країна-агресор Росія.