Генеральна асамблея ООН 3 – 4 грудня проведе спеціальну сесію щодо відповідей на виклики пандемії коронавірусу. Виступи іноземних лідерів відбудуться в інтерактивному режимі.

Під час засідання політики обговорять механізми реагування на пандемію коронавірусу. Про це мовиться у повідомленні на сайті ООН.

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Пандемія COVID-19 стала не лише найбільшою кризою в галузі охорони здоров'я за всі 75 років з моменту створення ООН, а й перетворилася на гуманітарну соціально-економічну кризу, охопивши сфери безпеки і прав людини,

– підкреслили в ООН.

Програма спецсесії ООН

3 грудня відбудуться загальні дебати для обміну досвідом між країнами. На 4 грудня запланований інтерактивний діалог – серія тематичних панелей щодо ключових аспектів впливу пандемії COVID-19 і реагування на них.

Мовиться про реагування з боку ООН в гуманітарній сфері і галузі охорони здоров'я, виготовлення вакцини, а також соціально-економічний вплив.

Хто візьме участь у засіданні:

глави держав ООН;

керівники урядів;

очільники профільних відомств з понад 150 країн світу;

генсек ООН;

президент Генасамблеї;

голова Економічної і соціальної ради;

очільник ВООЗ;

інші представники міжнародних організацій.

Зверніть увагу! Україну на спецсесії ООН може представити міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.