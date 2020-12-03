Генасамблея ООН збирає спецсесію через COVID-19: що обговорять політики
Генеральна асамблея ООН 3 – 4 грудня проведе спеціальну сесію щодо відповідей на виклики пандемії коронавірусу. Виступи іноземних лідерів відбудуться в інтерактивному режимі.
Під час засідання політики обговорять механізми реагування на пандемію коронавірусу. Про це мовиться у повідомленні на сайті ООН.
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Пандемія COVID-19 стала не лише найбільшою кризою в галузі охорони здоров'я за всі 75 років з моменту створення ООН, а й перетворилася на гуманітарну соціально-економічну кризу, охопивши сфери безпеки і прав людини,
– підкреслили в ООН.
Програма спецсесії ООН
3 грудня відбудуться загальні дебати для обміну досвідом між країнами. На 4 грудня запланований інтерактивний діалог – серія тематичних панелей щодо ключових аспектів впливу пандемії COVID-19 і реагування на них.
Мовиться про реагування з боку ООН в гуманітарній сфері і галузі охорони здоров'я, виготовлення вакцини, а також соціально-економічний вплив.
Хто візьме участь у засіданні:
- глави держав ООН;
- керівники урядів;
- очільники профільних відомств з понад 150 країн світу;
- генсек ООН;
- президент Генасамблеї;
- голова Економічної і соціальної ради;
- очільник ВООЗ;
- інші представники міжнародних організацій.
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