Гендиректор КБ "Південне" Олександр Дегтярев помер від ускладнень COVID-19
Генеральний директор конструкторського бюро "Південне" помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Чоловік помер у віці 69 років, його не стало 24 листопада.
Про трагічну подію повідомила пресслужба Офісу Президента. Там наголошують: Україна втратила одного з найбільш досвідчених фахівців аерокосмічної галузі.
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Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний COVID-19 забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне". Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти,
– наголосили у Зеленського.
Там також додали: Дегтярев розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі.
"Йому вдавалося це навіть тоді, коли егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди. Наша держава обов'язково відновить увесь свій потенціал. Це – наш обов'язок перед тими, хто бачив і боровся за технологічну й сучасну Україну. І це та сама велика мрія, заради якої жив Олександр Дегтярев", – мовиться у повідомленні ОП.
Там також висловили співчуття родині, близьким та всій Україні у зв’язку з цією втратою.
Що відомо про Олександра Дегтярев: коротко
- Олександр Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року в місті Яранську Кіровської області Росії.
- Закінчив Ленінградський механічний інститут (БДТУ) за спеціальністю "Двигуни літальних апаратів" у 1975 році та економічний факультет Дніпропетровського національного університету у 2001 році.
- Пройшов стажування і навчання в ряді аерокосмічних компаній США та Франції.
- З 1975 року працював в КБ "Південне". За час роботи пройшов шлях від інженера до генерального конструктора – генерального директора підприємства.
- Автор близько 200 наукових публікацій і статей з питань розроблення ракетних комплексів різного призначення, їх модернізації й адаптації для вирішення наукових і прикладних завдань, 50 винаходів і патентів, які покладено в основу технології створення конкурентоспроможних ракетно-космічних комплексів.
- Нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів, медалями Федерації космонавтики СРСР імені академіка Янгеля та імені академіка Пилюгіна, понад 20 медалями Федерації космонавтики СРСР, Росії, України та інших відомств і органів ракетно-космічної сфери.
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