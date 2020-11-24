Генеральний директор конструкторського бюро "Південне" помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Чоловік помер у віці 69 років, його не стало 24 листопада.

Про трагічну подію повідомила пресслужба Офісу Президента. Там наголошують: Україна втратила одного з найбільш досвідчених фахівців аерокосмічної галузі.

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Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний COVID-19 забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне". Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти,

– наголосили у Зеленського.

Там також додали: Дегтярев розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі.

"Йому вдавалося це навіть тоді, коли егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди. Наша держава обов'язково відновить увесь свій потенціал. Це – наш обов'язок перед тими, хто бачив і боровся за технологічну й сучасну Україну. І це та сама велика мрія, заради якої жив Олександр Дегтярев", – мовиться у повідомленні ОП.

Там також висловили співчуття родині, близьким та всій Україні у зв’язку з цією втратою.

Що відомо про Олександра Дегтярев: коротко