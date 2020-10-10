Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський захворів на коронавірус після повернення з-за кордону. Про позитивний результат тесту на COVID-19 він повідомив 10 жовтня.

Наразі Смілянський почуває себе нормально та дотримується рекомендацій лікарів. Про це гендиректор Укрпошти повідомив на сторінці у фейсбуці.

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Тепер я теж у статистиці пацієнтів з COVID-19. У мене є COVID, але я його поб'ю. У нас багато планів на майбутнє і навіть коронавірус їх не зупинить,

– заявив Смілянський.

Після прибуття з-за кордону він про всяк випадок пішов на самоізоляцію. Поки результат тесту на коронавірус не покаже негативний результат, Смілянський планує працювати дистанційно.



Ігор Смілянський захворів на коронавірус / Фото зі сторінки у Фейсбуці Смілянського

Хто ще зараз хворіє на коронавірус

29 вересня про позитивний тест на коронавірус повідомив п'ятий Президент України Петро Порошенко. У нього – двостороннє запалення легень та погіршився стан крові. Наразі Порошенко перебуває у лікарні.

Про зараження коронавірусом повідомила глава партії "Голос" Кіра Рудик. У неї висока температура. Усі інші симптоми, за словами політкині, схожі на грип.

Вдруге на коронавірус захворіла депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич. Вперше вона потребувала кисневої терапії, однак цього разу сподівається, що хвороба пройде в легшій формі.