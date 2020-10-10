Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський захворів на COVID-19
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський захворів на коронавірус після повернення з-за кордону. Про позитивний результат тесту на COVID-19 він повідомив 10 жовтня.
Наразі Смілянський почуває себе нормально та дотримується рекомендацій лікарів. Про це гендиректор Укрпошти повідомив на сторінці у фейсбуці.
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Тепер я теж у статистиці пацієнтів з COVID-19. У мене є COVID, але я його поб'ю. У нас багато планів на майбутнє і навіть коронавірус їх не зупинить,
– заявив Смілянський.
Після прибуття з-за кордону він про всяк випадок пішов на самоізоляцію. Поки результат тесту на коронавірус не покаже негативний результат, Смілянський планує працювати дистанційно.
Ігор Смілянський захворів на коронавірус / Фото зі сторінки у Фейсбуці Смілянського
Хто ще зараз хворіє на коронавірус
- 29 вересня про позитивний тест на коронавірус повідомив п'ятий Президент України Петро Порошенко. У нього – двостороннє запалення легень та погіршився стан крові. Наразі Порошенко перебуває у лікарні.
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