Геннадій Боголюбов захворів на коронавірус. Він входить до п'ятірки найбагатших людей України.

Про це повідомили представники Боголюбова в суді під час відкритого засідання у справі "Татнефть проти Боголюбова" у Високому суді Лондона. Дізналося про недугу чоловіка видання "НВ Бізнес".

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Поки що сам Боголюбов ніяк не прокоментував свою недугу. Який стан у олігарха також наразі невідомо. З джерел виданя стало зрозуміло, що сам судовий процес Боголюбов пропустив, бо пербуває на самоізоляції

Що відомо про Боголюбова

Мільярдер Боголюбов займає 5 місце в рейтингу першої сотні найбагатших українців за версією НВ. Його статки оцінюють в 1,376 мільярда доларів . А випереджають його в рейтингу лише Ахметов, Пінчук, Новинський та Коломойський.

. А випереджають його в рейтингу лише Ахметов, Пінчук, Новинський та Коломойський. Геннадій Боголюбов – абсолютно непублічна персона і майже не спілкується зі ЗМІ.​

У 1990-х Боголюбов разом з Ігорем Коломойським займалися імпортом і продажем оргтехніки, а згодом організовували кооператив "Сентоза". У 1992 році олігарх став одним із засновників "Приватбанку" і почав збільшувати свої статки на рівні з Коломойським.

Більше про олігарха Геннадія Боголюбова – читайте у нашому матеріалі.