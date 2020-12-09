Мер Одеси Труханов підхопив COVID-19: що відомо про його стан
Міський голова Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус COVID-19. Політик запевнив, що наразі почувається "непогано".
Мер Одеси перебуватиме на самоізоляції до повного одужання – поки не отримає негативний тест. Про це Геннадій Труханов повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Міський голова наголосив, що продовжуватиме працювати дистанційно – регулюватиме роботу міських служб у телефонному режимі.
Мерія Одеси, за словами Труханова, продовжуватиме вживати необхідних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
Також Труханов закликав одеситів дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – носити захисні маски, намагатися обмежити контакти та дотримуватися дистанції.
COVID-19 в українських політиків
Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що заразився коронавірусом. Політик відчув незначну слабкість, зараз він перебуває на самоізоляції.
Раніше COVID-19 виявили, зокрема, у президента Зеленського, спікера парламенту Разумкова, очільника МОЗ Максим Степанов. Вони вже одужали та повернулися до роботи.
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