Генпрокурор США Вільям Барр може покинути свій пост, не чекаючи закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Зауважимо, раніше Барр був великим прихильником Трампа.

Водночас остаточного рішення Барр ще не прийняв. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The New Your Times.

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Ймовірні причини самовідставки Барра

За даними видання, на рішення генпрокурора могло вплинути небажання президента Трампа, який хотів переобратися на повторний термін, визнавати свою поразку на президентських виборах у США.

Трампа, який хотів переобратися на повторний термін, на президентських виборах у США. Іншою причиною могла стати лють Трампа, оскільки Барр заявив, що міністерство юстиції не виявило масштабних порушень під час виборів президента.

Достроково пішовши Барр зможе уникнути конфронтації з президентом через його відмову просувати зусилля Трампа щодо переписування результатів виборів,

– зауважило видання.

Водночас у мін'юсті відмовилися коментувати ймовірну самовідставку Барра.

Що відомо про Вільяма Барра

Барр обійняв посаду генерального прокурора у лютому 2019 року. Він став найбільшим прихильником президентської влади серед тих, кого призначали на цю посаду.

Генпрокурору вдалося завоювати довіру Трампа, оскільки він врегулював конфлікт між Білим домом та міністерством юстиції. Той виник, коли президент дізнався про розслідування його кампанії, через втручання Росії у вибори в 2016 році.

Барр, як і Трамп, запевняв, що ФБР зловжило своєю владою, розслідуючи зв'язок кампанії Трампа з Росією.

Зверніть увагу! На президентських виборах у США переміг кандидат від демократів Джо Байден. Втім, Трамп ніяк не може змиритися з власною поразкою та наполягає на перегляді результатів виборів нібито через фальсифікації. Детальніше про вибори у США – читайте тут.