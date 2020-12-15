Генпрокурор США подав у відставку: реакція Трампа
Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку. Він переконував у відсутності масових фальсифікацій та порушень на президентських виборах.
Останній робочий день генпрокурора відбудеться 23 грудня. Про це повідомляє AP.
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Водночас Дональд Трамп наголошував на значних порушеннях на виборах, де вже відомо про його поразку. У своєму твітері він написав про зустріч із Вільямом Барром у Білому домі.
Наші відносини були дуже хорошими, він зробив чудову роботу. Але як мовиться у листі, Вільям йде незадовго до Різдва, щоб провести канікули із родиною,
– зауважив Трамп.
Він повідомив, що виконуючим обов'язки Барра стане заступник генерального прокурора Джефф Розен, а Річард Донох'ю візьме на себе обов'язки відповідного заступника.
Зокрема, у заяві про відставку генпрокурор зазначив, що проінформував президента США про розгляд звинувачень щодо фальсифікацій, а також – перспективи відповідних звинувачень.
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