Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку. Він переконував у відсутності масових фальсифікацій та порушень на президентських виборах.

Останній робочий день генпрокурора відбудеться 23 грудня. Про це повідомляє AP.

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Водночас Дональд Трамп наголошував на значних порушеннях на виборах, де вже відомо про його поразку. У своєму твітері він написав про зустріч із Вільямом Барром у Білому домі.

Наші відносини були дуже хорошими, він зробив чудову роботу. Але як мовиться у листі, Вільям йде незадовго до Різдва, щоб провести канікули із родиною,

– зауважив Трамп.

Він повідомив, що виконуючим обов'язки Барра стане заступник генерального прокурора Джефф Розен, а Річард Донох'ю візьме на себе обов'язки відповідного заступника.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Зокрема, у заяві про відставку генпрокурор зазначив, що проінформував президента США про розгляд звинувачень щодо фальсифікацій, а також – перспективи відповідних звинувачень.

Зверніть увагу! Вільям Барр заявляв, що Міністерство юстиції не знайшло порушень, які б могли вплинути на результат президентських виборів у США. На відповідні заяви негативно відреагував Дональд Трампа. Більше про вибори президента в США – читайте тут.