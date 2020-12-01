Це порушення територіальної цілісності Молдови, – НАТО про війська Росії в Придністров'ї
Присутність російських військ у Придністров'ї є порушенням територіальної цілісності Молдови. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це підтверджує, що Москва часто порушує міжнародне право.
Росія не дотримується міжнародного права, – НАТО
У НАТО бачать, як Росія вводить війська на територію країн-сусідок. Про це Столтенберг повідомив після відеозустрічі голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу, інформує РБК-Україна.
До теми Молдова вимагатиме виведення військ РФ з Придністров’я: реакція Росії
Столтенберг згадав про окупацію Москвою Криму та дестабілізацію ситуації на Донбасі, а також втручання Росії у справи Грузії та Молдови.
Це порушення територіальної цілісності Молдови, і це є ще одним прикладом того, як Росія дуже часто не дотримується міжнародного права,
– заявив Столтенберг.
Санду вимагає, аби російські військові покинули Придністров'я
Зазначимо, що 30 листопада новообрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що вимагає вивести російcьких миротворців з території Придністров'я, а також вивезти з регіону зброю.
Як відреагували на вимогу Санду у Росії
У Кремлі миттєво відреагували на заяви президентки Молдови. Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав висловлювання Санду "загрозою для Молдови". А глава російського МЗС Сергій Лавров наголосив, що Москва навряд прийме такі "безвідповідальні вимоги".
Скільки російських військових у Придністров'ї?За різними підрахунками, у регіоні перебувають від 1 до 2 тисяч російських військових. Вони начебто охороняють там радянські арсенали зброї. Москва мала вивести свій контингент ще до 2004 року.
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