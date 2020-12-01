Присутність російських військ у Придністров'ї є порушенням територіальної цілісності Молдови. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це підтверджує, що Москва часто порушує міжнародне право.

Росія не дотримується міжнародного права, – НАТО

У НАТО бачать, як Росія вводить війська на територію країн-сусідок. Про це Столтенберг повідомив після відеозустрічі голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу, інформує РБК-Україна.

До теми Молдова вимагатиме виведення військ РФ з Придністров’я: реакція Росії

Столтенберг згадав про окупацію Москвою Криму та дестабілізацію ситуації на Донбасі, а також втручання Росії у справи Грузії та Молдови.

Це порушення територіальної цілісності Молдови, і це є ще одним прикладом того, як Росія дуже часто не дотримується міжнародного права,

– заявив Столтенберг.

Санду вимагає, аби російські військові покинули Придністров'я

Зазначимо, що 30 листопада новообрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що вимагає вивести російcьких миротворців з території Придністров'я, а також вивезти з регіону зброю.

Як відреагували на вимогу Санду у Росії

У Кремлі миттєво відреагували на заяви президентки Молдови. Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав висловлювання Санду "загрозою для Молдови". А глава російського МЗС Сергій Лавров наголосив, що Москва навряд прийме такі "безвідповідальні вимоги".