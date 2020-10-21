В доповіді про майбутнє Альянсу до 2030 року будуть відображені інтереси країн-партнерів, включаючи Україну і Грузію. Це запевнив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Пропозиції для очільників держав та урядів винесуть на обговорення, відповідно до консультацій та пропозицій союзників. Про це Столтенберг сказав 21 жовтня 2020 року у Брюсселі під час віртуальної пресконференції, повідомили Інтерфакс-Україна.

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Як відбуватиметься засідання

Засідання країн-членів НАТО відбудеться 22 – 23 жовтня 2020 року у форматі телеконференції. Такий спосіб обрали через пандемію COVID-19.

Частиною цього процесу: як і роботи експертної групи, так і моїх консультацій, які відбудуться до обговорення цих пропозицій, будуть консультації з партнерами, включаючи Грузію й Україну,

– зазначив Столтенберг.

Єнс Столтенберг також підкреслив, що для НАТО партнерство має велике значення.

Грузія та Україна – важливі партнери

За його словами, Грузія та Україна – партнери, яких дуже цінують. Вони важливі для НАТО з багатьох причин:

вони беруть участь в місіях і операціях НАТО;

вони стратегічно важливі щодо регіону Чорного моря.

"Тому тісно працювати з ними, обговорювати і слухати таких партнерів як Україна чи Грузія – важлива частина всього процесу переосмислення НАТО – 2030", – зазначив Генсекретар НАТО.

Саміт лідерів НАТО

Також він зазначив, що, станом на 21 жовтня 2020 року, рішення про те, де і коли відбудеться саміт лідерів НАТО у 2021 році, ще не прийняли.