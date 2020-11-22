Через пандемію COVID-19 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам. Або ж, принаймні, відстрочити їхнє погашення до кінця 2021 року через пандемію коронавірусу.

Звертаючись у відеоповідомленні до Міжнародного фінансового форуму в Китаї, Гуттеріш наполегливо рекомендував виділити більше міжнародних ресурсів на сферу охорони здоров'я та освіти, а також на довгострокові проєкти щодо сталого розвитку. Про це повідомили "Новини ООН".

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Крихкість галузей через COVID-19

За його словами, пандемія продемонструвала крихкість не тільки в системі охорони здоров'я, а й у глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин.

Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази. Ми повинні взятися за розв'язання кризи та під час відновлення побудувати краще майбутнє,

– зазначив генсек ООН.

Обсяги заборгованості

Гуттеріш попередив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості. Це може обернутися неминучою хвилею суверенних дефолтів.

Зазначимо! Антоніу Гутерреш наголосив, що 130 мільйонів людей у світі ризикують опинитися на межі голоду до кінця 2020 року.

Міжнародне фінансування

Він додав, що сьогодні країни, як ніколи, потребують фінансових засобів, тому без міжнародного фінансування не обійтися. Також генсек ООН закликав: