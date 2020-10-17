Тактика умиротворення не працює: у МЗС попередили генсека Ради Європи щодо її візиту до Москви
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич планує 19 жовтня здійснити візит до Москви. У Міністерстві закордонних справ, зі свого боку, застерегли її від тактики умиротворення Росії.
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Відповідну заяву зробила речниця українського зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко. Вона наголосила, що попередня тактика умиротворення Росії лише посилювала її агресивну політику щодо України, передає УНІАН.
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"Спроби Ради Європи напоумити Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", – зауважила представниця МЗС України.
Вона підкреслила, що Росія не тільки не дослухалась і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свої злочинні засоби. Останні призводять до порушень прав людини та злочинів проти людяності не лише на території Росії, а й на територіях країн-членів Ради Європи.
За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б, щонайменше, створили передумови для повернення Росії на шлях виконання своїх зобов’язань,
– підкреслила Зеленко.
За її словами, мовиться насамперед про:
- зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи,
- зобов’язання у межах конвенційних механізмів.
"Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи – Комітету міністрів – за підсумками її візиту до Москви", – зазначила речниця українського МЗС.
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Що відомо про Марію Пейчинович-Бурич
- Новим генсеком Ради Європи її Парламентська асамблея Ради Європи обрала в червні 2019 року.
- Пейчинович-Бурич отримала 159 голосів, а її суперник - віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс – 105.
- Українська делегація утрималася від голосування за генерального секретаря, щоправда раніше лунали заяви, що Київ усе ж її підтримає.
- Пейчинович-Бурич – 58 років. Вона – представниця Хорватії, зокрема тут обіймає посади віцепрем'єр-міністра і міністра закордонних і європейських справ.
- Також свого часу була депутаткою парламенту. Крім того, входила до складу груп, що вели перемовини про умови вступу Хорватії до ЄС. Надавала консультації з питань євроінтеграції й урядові Сербії.
- У грудні 2018 року Пейчинович-Бурич запевняла, що Хорватія, як і раніше, підтримує Україну на всіх міжнародних майданчиках, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ, а також серед європейських партнерів у Раді Європи.
- Перед цим за обіцянкою Пейчинович-Бурич у хорватських оздоровчих закладах діяла програма лікування та реабілітації українських військових і відбулося оздоровлення українських дітей.