Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич планує 19 жовтня здійснити візит до Москви. У Міністерстві закордонних справ, зі свого боку, застерегли її від тактики умиротворення Росії.

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Відповідну заяву зробила речниця українського зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко. Вона наголосила, що попередня тактика умиротворення Росії лише посилювала її агресивну політику щодо України, передає УНІАН.

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"Спроби Ради Європи напоумити Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", – зауважила представниця МЗС України.

Вона підкреслила, що Росія не тільки не дослухалась і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свої злочинні засоби. Останні призводять до порушень прав людини та злочинів проти людяності не лише на території Росії, а й на територіях країн-членів Ради Європи.

За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б, щонайменше, створили передумови для повернення Росії на шлях виконання своїх зобов’язань,

– підкреслила Зеленко.

За її словами, мовиться насамперед про:

зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи,

зобов’язання у межах конвенційних механізмів.

"Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи – Комітету міністрів – за підсумками її візиту до Москви", – зазначила речниця українського МЗС.

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